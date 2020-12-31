هذا ما يسببه قلة شرب الماء مع برودة الطقس

2020-12-31

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

العناوين الفرعية

حذرت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، من قلة شرب الماء مع دخول فصل الشتاء والأجواء الباردة، إذ إن آلية الاستشعار بالعطش في هذه الأجواء تختلف عن فصل الصيف الذي تكون ملامحه واضحة مثل التعرق، الشعور بارتفاع درجة الحرارة، الرغبة الحادة في تناول السوائل.

شرب الماء يقي من الإمساك

وقالت في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، إن الفرد مطالب أيضًا في فصل الشتاء بتناول ٦-٨ أكواب ماء نقية، وتكمن أهمية ذلك في عدم التعرض لمشكلة الإمساك التي تتطلب تناول الماء بشكل جيد بجانب الألياف الموجودة في الخضراوات والفواكه، وأيضًا لتجنب التعرض لجفاف الجسم ما يحافظ على سلامة الكليتين، بجانب أعراض عديدة تنتج عن عدم تناول الماء.

حماية الأنسجة الحساسة

وبينت أن الماء يعتبر من المكونات الرئيسية في جسم الإنسان وتشكل 60% من وزن الجسم، حيث تحتاج خلايا وأنسجة الجسم للمياه من أجل العمل بشكل صحيح؛ وذلك للتخلص من النفايات عن طريق التبول والتعرق والتبرز، والحفاظ على درجة حرارة الجسم، وحماية الأنسجة الحساسة، كما أن تناول المياه بكمية كافية يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وطرد الجراثيم والفيروسات من الجسم، كما يعزز صحة البشرة ويحافظ على نضارتها وجمالها.

الجفاف والتهابات المسالك

وخلصت الدكتورة مشاعل إلى القول: إن تناول الماء بشكل جيد في جميع المواسم يساعد في المحافظة على عمل الكليتين المسؤوليتين عن التخلص من سموم الجسم وتنظيف الدم، وفي حال عدم توفر المياه اللازمة في الجسم قد يؤدي إلى انسداد الكليتين؛ مما يؤدي إلى الجفاف والتهابات في المسالك البولية، كما أن تناول المياه بشكل دائم يجنب تكوّن الحصى في الكلى والتهابات المثانة، حيث – كما أشرت- السوائل تساهم في طرد السموم والتخفيف من حمض المعدة.

