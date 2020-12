البنتاغون يستعد لاحتمالية وقوع هجوم إيراني في العراق

2020-12-31

This picture taken 26 December 2011 shows the Pentagon building in Washington, DC. The Pentagon, which is the headquarters of the United States Department of Defense (DOD), is the world's largest office building by floor area, with about 6,500,000 sq ft (600,000 m2), of which 3,700,000 sq ft (340,000 m2) are used as offices. Approximately 23,000 military and civilian employees and about 3,000 non-defense support personnel work in the Pentagon. AFP PHOTO (Photo credit should read STAFF/AFP via Getty Images)

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

العناوين الفرعية

قال المسؤولون في البنتاغون إنهم يستعدون لاحتمالية وقوع هجوم يقوده النظام الإيراني والميليشيات التابعة له في العراق؛ ومن أجل ذلك قامت الولايات المتحدة بإرسال قاذفات قنابل B-52 ذات القدرة النووية إلى الشرق الأوسط أمس الأربعاء في أحدث استعراض للقوة يهدف إلى ردع إيران.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن استعراض العضلات العسكري يهدف إلى تحذير طهران من مهاجمة المصالح أو الأفراد الأمريكيين في الذكرى السنوية لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال مسؤول دفاعي كبير لشبكة CNN إن مستوى التهديد الحالي من إيران هو الأكثر إثارة للقلق منذ وفاة سليماني، وأشار مسؤولون إلى معلومات استخباراتية جديدة تفيد بأن إيران والميليشيات المتحالفة معها في العراق ربما يخططون لهجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وعلى سبيل المثال، كانت إيران تنقل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق، مما دفع الولايات المتحدة إلى نشر أصول عسكرية إضافية في المنطقة.

ومع ذلك، يؤكد آخرون أن التهديد مبالغ فيه، لأن وضع إيران لا يسمح بالرد، وقال مسؤول دفاعي منخرط بشكل مباشر في المناقشات في البنتاغون إنه لا يوجد جزء واحد من المعلومات الداعمة للاستخبارات يشير إلى وجود هجوم إيراني وشيك.

تهديد ترامب بضرب إيران

وأشار التقرير إلى أن هذه المناقشات جاءت بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد طرح خيارات عسكرية يمكن استخدامها ضد إيران في نوفمبر، ثم هدد إيران بعد هجوم 21 ديسمبر على السفارة الأمريكية في بغداد، وحينها غرد قائلًا: إذا قُتل أميركي واحد فسأحمل إيران كلها المسؤولية، فكروا في الأمر جيدًا.

وقال مسؤول دفاعي لشبكة CNN إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي يولي اهتمامًا وثيقًا للغاية للوضع، وفي حين أن الجيش لا يعتقد أن هناك هجومًا وشيكًا إلا أنه يتخذ جميع الاحتياطات لضمان ردع إيران.

وكانت رحلة B52 هي المرة الثانية هذا الشهر التي يرسل فيها البنتاغون القاذفات النووية إلى المنطقة، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان البحرية النادر في 21 ديسمبر بأنها أرسلت غواصة تعمل بالطاقة النووية عبر الخليج العربي مصحوبة بطرادات صاروخية موجهة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، في بيان، إن رحلة B-52 يوم الأربعاء تهدف إلى التأكيد على التزام الجيش الأمريكي بأمن المنطقة وإظهار قدراته الفريدة على نشر قوة قتالية ساحقة بسرعة في غضون مهلة قصيرة.

وفي الوقت نفسه، ضغط قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، لتميد انتشار حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز في الخليج، فيما قد يكون أطول انتشار لحاملة الطائرات منذ سنوات عديدة.

وقال المصدران من وزارة الدفاع إنه سواء كانت هناك معلومات استخبارية بشأن هجوم إيراني وشيك أم لا فإنه يتم اتخاذ تدابير حماية إضافية للقوات الأمريكية، ولكن رفض كلاهما تحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها.

إيران تنقل صواريخ باليستية إلى العراق

وفي الوقت نفسه، قال ثلاثة مسؤولين دفاعيين أمريكيين لشبكة CNN إن إيران تنقل أسلحة إضافية إلى العراق، بما في ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، وهي ترسانة يعتقد المسؤولون أنها يمكن أن تستخدم لضرب أهداف ومصالح عسكرية أمريكية.