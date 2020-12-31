شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من نصف مليار زيارة لمنصة «مدرستي» خلال الفصل الدراسي الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة التعليم حجم الأرقام التي حققتها منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الـ17 -قبل بدء الاختبارات-، واستمرار العملية التعليمية عبر المنصة سواء كان للتعليم العام أو الأهلي، إذ بلغ عدد الدروس الافتراضية التي قدمتها أكثر من 89.035.981 درساً.​

وأكد الإحصاء قدرة وزارة التعليم على التعامل مع تحديات المرحلة، والوصول إلى أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عبر المنصة في أي وقت، إذ بلغ عدد زيارات الطلاب والطالبات للتعليم الحكومي 4.982.474 زيارة، والتعليم الأهلي 183.810 زيارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأرقام العالية لزيارة معلمي المدارس في التعليم الحكومي، لتأدية رسالتهم التعليمية والتربوية، بلغت 408.816 زيارة، أما المعلمون والمعلمات في التعليم الأهلي فبلغ عدد زياراتهم 14.236 زيارة، بينما سجل قادة المدارس الحكومية 18.021 زيارة، كما سجل قادة المدارس الأهلية 1455 زيارة، وذلك بإجمالي عدد زيارات تجاوز 489 مليون زيارة.

وتطرقت إحصائية «مدرستي» إلى عدد الواجبات المنشأة من قبل الطلاب والطالبات التي بلغت 15.383.753 واجباً، وفي ما يتعلق بالاختبارات المنشأة للطلاب والطالبات بلغت 2.279.430 اختباراً، ووصل عدد الاستفسارات المرسلة لغرف المعلمين 10.138.276 استفساراً.

وتتيح منصة مدرستي أكثر من 62 ألف مصدر تعليمي متنوّع (فيديوهات مرئية وكرتونية، ألعاب تعليمية، واقع معزز، كائنات ثلاثية الأبعاد، تجارب تفاعلية وماتعة، قصص وكتب تربوية)، التي تدعم التعلّم التزامني وغير التزامني، كما أتاحت أدوات للتخطيط والتصميم التعليمي بحيث تتيح للمعلم تصميم رحلات تعليمية تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، وأدوات للقياس وتقييم التحصيل العلمي والمعرفي مثل: الاختبارات الإلكترونية التي من خلالها تم إنشاء نحو 2.5 مليون نموذج اختبار وإرساله للطلاب خلال الفصل الدراسي، مبينةً أن المنصة تدعم المعلمين ببنوك أسئلة تضم أكثر من 100 ألف سؤال محكّم في أغلب المقررات الدراسية، وتتيح لهم إنشاء أسئلة بما يراه المعلم مناسباً لقياس الأهداف التعليمية، ويمكن كذلك لقادة المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين متابعة الأداء وتقديم الدعم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية من خلال منظومة تقارير ومؤشرات لمتابعة الأداء.