شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبة»: تدريب 652 طالباً وطالبة لخوض 17 أولمبياداً علمياً دولياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شرعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بشراكة إستراتجية مع وزارة التعليم، في تدريب 652 طالباً وطالبة ضمن فعاليات ملتقى الشتاء 2020 الذي يستمر حتى 8 يناير 2021، حيث يتلقى فيها الطلبة المشاركون تدريباً علمياً مكثفاً على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة على مدى 9 أيام لتدريب وإعداد الفرق العلمية في مجالات الرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والمعلوماتية، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية استعدادا لاختيار المنتخبات العلمية التي ستنافس دوليا باسم المملكة في 17 أولمبيادا دوليا علميا مختلفا ستُعقد في صيفي 2021 و2022.

وينقسم طلبة ملتقى الشتاء لقسمين، يمثل الأول منها المستويات الأولية وعددهم 416 تم اختيارهم من بين أكثر من 19 ألف طالب تميزوا في مسابقة بيبراس موهبة ومسابقة موهوب والدورات الأساسية التي تلقى فيها الطلبة مادة علمية مكثفة على مدار 40 ساعة تدريبية في كل مسار علمي، واستمرت على مدار شهر كامل وانتهت في بداية ديسمبر الجاري، وسيمرون بعدة ملتقيات علمية على مدار سنتين لاختيار الفرق العلمية التي ستمثل المملكة في 17 أولمبياد دولي ستُعقد في صيف 2022.

ويبلغ عدد القسم الثاني من الطلبة 236 طالبا، ويمثلون المستويات المتقدمة التي انضمت سابقا لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية لاجتيازهم مسابقة موهوب ومسابقة بيبراس موهبة والدورات الأساسية والملتقيات المركزية والتدريب المكثف في الأعوام الماضية، وتلقوا فيها معدل 1000 ساعة تدريبية لكل مسار علمي لكل عام، وسيستمرون في البرنامج لاختيار الفرق العلمية التي ستمثل المملكة في 17 أولمبياداً دولياً ستُعقد في صيف 2021.

ويهدف ملتقى الشتاء إلى تعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية، ورفع وعي المجتمع بأهمية العلوم والرياضيات وبقية المواد العلمية، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، والإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية قادرة على التنافس مع طلبة العالم في المجالات العلمية.

يشار إلى أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله نجحت قبل أيام في الوصول إلى 400 ميدالية في الأولمبيادات الدولية بمجالات العلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والمعلوماتية، حيث سجلت حضوراً عالمياً نوعياً في مسابقات علمية مهمة تجاوز فيها طلبة السعودية دولاً صناعية وتجارية كبرى وسجلوا نتائج غير مسبوقة، كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث حقق 4 طلاب سعوديين من طلبة التعليم العام الذين تم تدريبهم في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية المركز الأول للسعودية في الأولمبياد العربي الثاني للرياضيات على مستوى 14 دولة عربية مشاركة في الأولمبياد.