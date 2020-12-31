شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر «نور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أتاحت وزارة التعليم الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 1442، من خلال ⁧‫الرابط المخصص لذلك noorresults.moe.gov.sa، حيث يمكنهم الاستعلام عن النتائج بواسطة رقم السجل المدني مباشرة.

وزفت الوزارة تبريكاتها لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام معبرة عن فخرها واعتزازها بالجهد الذي بذلوه مع أسرهم والكوادر التعليمية والإدارية لإنجاح تجربة التعلم عن بعد، التي جنى الجميع ثمارها بنهاية هذا الفصل الدراسي.

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