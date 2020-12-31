شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد الجمعية الصحية الإنسانية ببيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنشاء الجمعية الصحية الإنسانية بمحافظة بيشة. وسلّم مدير مركز التنمية الاجتماعية ببيشة فيحان السبيعي اليوم (الخميس) شهادة تسجيل الجمعية لرئيس مجلس إدارتها.

وضم مجلس الإدارة علي بن محمد الصعيري رئيسا، والدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي نائبا للرئيس، وعضوية عبدالله خفير القرني، والدكتور عبدالله أحمد القرني، ومحمد بن علي خشيل، وسعيد عبدالله نسيلة، والدكتور عبدالرحمن مسفر المعاوي.

وتهدف الجمعية إلى «تقديم المساعدات للمرضى حسب احتياجاتهم المادية والمعنوية والأجهزة الطبية، والمساهمة في تقديم المساعدات العينية للمرضى المنزليين وأسرهم المستحقين، إضافة إلى تلمس احتياجات المرضى الصحية والنفسية، وإيجاد الحلول والتقليل من مضاعفات الأمراض لدى المرضى الذين لا يملكون قيمة العلاج».

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمناسبة موافقته على تأسيس هذه الجمعية، مشيدا بجهود كل من دعم وشارك في ذلك.