بدءًا من اليوم.. فتح سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر

مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية..

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي فتح سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتبارًا من اليوم الخميس ١٦/5/١٤٤٢هـ. وقالت الوكالة إن الفتح سيكون مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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