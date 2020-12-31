أمانة جدة تواصل التوعوية بالتدابير الوقائية بمشاركة 200 متطوع

أعلنت أمانة محافظة اطلاق المرحلة الثانية من حملتها التوعوية تحت عنوان "لسلامتنا نلتزم" والتي سيجري تنفيذها ابتداءً من اليوم الخميس وحتى الـ 16 من يناير 2021م في سبعة مواقع بمشاركة 200 متطوع.

وتهدف المبادرة إلى نشر التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمُرتادي المراكز التجارية وعلى الوجهة البحرية وفي المنطقة التاريخية، وتستمر الحملة على مدى ثلاثة اشهر؛ حيث سيجري نشر الرسائل التوعوية على مدى 17 يوم في مراكز (الردسي – العرب – الأندلس – المحمل – بجانب الواجهة البحرية - وشاطئ الإسكندرية – ومنطقة جدة التاريخية).

وأوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أن الحملة التوعوية تنفذها الأمانة بمشاركة المتطوعين لتعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّن «الزهراني» حرص الأمانة على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي للمجتمع والذي يعد واجباً وطنياً وينضوي تحت المجهودات التي تبذلها الأمانة ضمن منظومة الجهات ذات العلاقة للإسهام في مكافحة الجائحة.