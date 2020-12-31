بالصور.. أمانة جدة تزيل عشوائيات غرب محطة قطار الحرمين

شرعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية، بمشاركة الدفاع المدني، في أعمال إزالة مباني وأحواش عشوائية على مساحة 1700 متر مربع في حي النسيم غرب محطة قطار الحرمين.

وقال رئيس بلدية الشرفية م. سعد محمد القحطاني، إن الفرق الميدانية وبمشاركة كل شرطة البلدية والإدارات المعنية بالأمانة والدفاع المدني، أزالت أربعة من المباني المهجورة وستة أحواش غير نظامية غرب محطة قطار الحرمين، موضحًا أنه جارٍ تنظيف كامل مواقع الإزالة بما في ذلك مباشرة إزالة الأشجار الضارة.

وأكدت أمانة جدة، استمرار جهودها الرقابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات والحد من المخالفات البلدية والظواهر السلبية بكل أشكالها عبر جولات ميدانية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

من جهة أخرى، واصلت وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في الإدارة العامة للجسور والأنفاق بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال الصيانة والنظافة بمواقع متفرقة بالأنفاق؛ لضمان جاهزيتها بصفة مستمرة.

وتضمنت الأعمال معالجة الشروخ بنفق الملك خالد بطول 337م.ط ، ودهانات الأسطح الخرسانية بالنفق بطول 6502م ، وتمديد كابلات شبكة بطول 900م.ط، إضافةً إلى استبدال عدد 336 لمبة مختلفة الأنواع في عدد من الأنفاق وصيانة مولدات الطاقة، كما تمت أعمال النظافة الدورية للأسقف والحوائط ومعابر المشاة.

وأكّدت أمانة العاصمة المقدسة، جاهزية تلقي البلاغات على الرقم الموحد (٩٤٠)، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات، والحفاظ على المرافق العامة بما يضمن كفاءة تشغيلها وإتاحة الاستفادة منها للجميع بالشكل الأمثل.

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