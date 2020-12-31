الأحوال المدنية: خطوتان لإصدار الهوية الوطنية.. وغرامة للتأخير

أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بشروط وخطوات ومتطلبات إصدار بطاقة الهوية الوطنية.

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر موقع المنصة الوطنية الموحدة، أن هذه الخدمة تتيح إصدار بطاقة هوية وطنية للمواطنين والمواطنات.

المتطلبات والشروط

وبينّت الأحوال المدنية، أنه تصدر بطاقة هوية وطنية للمواطن إذا بلغ سن الخامسة عشرة، ويتطلب ذلك إحضار المستندات والأوراق التالية:

- تعريف من المدرسة إذا كان طالباً، أو صورة لآخر مؤهل دراسي.

- إذا كان الأب متوفى يرفق صورة مع أصل صك حصر الإرث مضافاً فيه صاحب الطلب للمطابقة.

- أصل شهادة الميلاد مع صورة منه (يجب أن تكون بيانات الشهادة لصاحب الطلب ووالديه مطابقة لما هو مدون بسجل الأسرة).

- تعبئة النموذج الخاص بذلك بشكل إلكتروني أو بالقلم الأزرق وخط واضح بدون طمس أو كشط.

- صورة شخصية بالزي السعودي حديثة، وملونة، مطابقة للواقع مقاس 4 في 6 مع مراعاة أن يكون الوجه في وضع مقابل، وبدون نظارات، وبدون مؤثرات أو تحسين.

- حضور صاحب الطلب مع والده أو عمه أو شقيقه أو الولي الشرعي للتعريف عليه، ويرفق صورة من بطاقة المعرف، على أن يكون عمر المعرف فوق 18 سنة.

- سجل الأسرة مع صورة منه، وإذا كانت الأم غير مضافة لطلاق يرفق صورة لسجل الأسرة المضافة فيه أو صورة من بطاقتها.

- يترتب على التأخر عن إصدار الهوية الوطنية بعد تجاوز سن الثامنة عشر غرامة مالية مقدارها مائة ريال.

وحددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات وطريقة حجز موعد لإصدار بطاقة الهوية الوطنية وذلك من خلال:

- الدخول على منصة أبشر.

- القيام بحجز موعداً إلكترونياً بالأحوال المدنية.

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