خريطة إصابات كورونا الجديدة في مناطق المملكة.. الرياض ومكة في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 55 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 31 حالة، ثم المنطقة الشرقية بتسجيل 21 حالة.

وسجلت المدينة المنورة 8 حالات وسجلت منطقتا عسير والقصيم 6 حالات لكل منهما، وسجلت تبوك 5 حالات والجوف 3 ونجران 2، وتم تسجيل حالة واحدة في كل من الباحة وحائل وجازان.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 362741، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 353853 حالة، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6223 حالة، فقد تم تسجيل 9 حالات وفاة، و171 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.