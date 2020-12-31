الحصيني: 4 نصائح للعائلات في إجازة نهاية الأسبوع

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، أجواء إجازة نهاية الأسبوع (من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل)، ووجه الحصيني تنبيهًا للعوائل حيث يفضل الكشتة أو التنزه في النهار، ومن رغب البقاء في الليل في أماكن مفتوحة يحتاج لخيمة أو رواق وملابس شتوية ثقيلة، في شمال ووسط المملكة وغرب وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، قائلا: «اكشتوا والبسوا ولبسوا عيالكم».

وتابع الحصيني (عبر حسابه على موقع تويتر): الأجواء ستكون معتدلة نهارًا، ومن باردة وباردة جدًا ليلًا، على الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، أما المدينة المنورة والشرقية فأجواؤهما معتدلة نهارًا باردة ليلًا.

وأضاف الحصيني أن مكة المكرمة وجازان والساحل الغربي من جدة إلى جازان، تميل للحرارة نهارًا معتدلة في الليل، وأنه يتوقع أمطارًا متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، من الخميس وحتى السبت، وشبه غزيرة في نطاق محدود على أجزاء من مكة المكرمة والشمالية والقصيم والرياض والصمان والشرقية وجنوب المدينة المنورة وشرقي الجوف وحائل، وأنه يتوقع أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان.

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