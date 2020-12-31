عبر «نور».. التعليم تتيح الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم ابتسام الشهري، إتاحة نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ، وذلك عبر نظام «نور»، بدءًا من اليوم الخميس.

وقالت ابتسام الشهري عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تتيح وزارة التعليم بدءًا من اليوم الخميس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال نظام نور، وتبارك لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام».

للاستعلام عن النتائج اضغط هنا.

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