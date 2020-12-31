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عبر «نور».. التعليم تتيح الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول

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باركت لجميع الطلاب الناجحين..

أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم ابتسام الشهري، إتاحة نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ، وذلك عبر نظام «نور»، بدءًا من اليوم الخميس.

وقالت ابتسام الشهري عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تتيح وزارة التعليم بدءًا من اليوم الخميس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال نظام نور، وتبارك لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام».
للاستعلام عن النتائج اضغط هنا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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