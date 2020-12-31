‪بالصور.. 7 إصابات في تصادم مركبتين على طريق عشيرة بالطائف‬

أسفر حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تقل عائلة على طريق عشيرة شمال الطائف، ظهر اليوم الخميس، عن إصابة 7 أشخاص إصابات متفاوتة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، تلقت بلاغ حادث التصادم، وبدورها قامت بتوجيه 7 فرق إسعاف إلى مكان الحادث، بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وأضاف الثبيتي أنه عند وصول أول فرقة اتضح وجود سبع إصابات بالموقع، من متوسطة إلى بسيطة؛ حيث تمركزت ثلاث فرق إسعاف على الطريق السريع لبُعد الحادث عن الطائف، ولتغطية الطريق بالفرق اللازمة، وثلاث فرق مساندة لفرقة الإسعاف بالموقع لتصبح أربع فرق إسعاف.

وعلى الفور تم فرز الإصابات والتعامل معها بتقديم خدمة الإسعاف اللازمة، ونقلهم بعد التنسيق إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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