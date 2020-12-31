شرطة عسير تضبط مواطنًا أجبر صاحب سطحة على تحميل سيارة مسروقة

بحوزته مسدس وطلقات نارية

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على مواطن أجبر صاحب سطحة على تحميل سيارة لا تعود إليه، بغرض سرقتها. وذكرت مصادر أن الجاني لم يكن يمتلك السيارة، وأنه ارتكب جريمته تحت تهديد السلاح في محافظة محايل عسير. وأوضحت المصادر أنه ضبط بحوزة الجاني مسدس وست طلقات نارية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. اقرأ أيضًا: القبض على مواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي في بيشة

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