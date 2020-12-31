التعليم تتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نور

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر منصة التويتر: «تتيح وزارة التعليم بدءًا من اليوم الخميس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال نظام نور، وتبارك لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام».
النتائج عبر الرابط التالي: https://noorresults.moe.gov.sa/Results/SemesterNotification.aspx
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