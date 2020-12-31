التعليم تتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نور

أعلنت وزارة التعليم عن إتاحتها بدءًا من اليوم الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ، من خلال «نظام نور».

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر منصة التويتر: «تتيح وزارة التعليم بدءًا من اليوم الخميس الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال نظام نور، وتبارك لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام».

النتائج عبر الرابط التالي: https://noorresults.moe.gov.sa/Results/SemesterNotification.aspx