شكرا لقرائتكم خبر عن لوحات جمالية تزين 60 محولاً كهربائياً بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن تصميم السواتر الجمالية يعكس الطابع المعماري والتراثي للمحافظة، مشيرة إلى أنها ترصد بشكل مستمر جميع المخالفات المرتبطة بمبادرة معالجة التشوه البصري والاهتمام بالجانب التوعوي في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمحافظة على البيئة وحمایة المرافق العامة.
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