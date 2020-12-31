شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نصف مليار زائر لمنصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الإحصائية قدرة وزارة التعليم على التعامل مع تحديات المرحلة، والوصول إلى أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عبر المنصة في أي وقت، حيث بلغ عدد زيارات الطلاب والطالبات للتعليم الحكومي (4,982,474) زيارة، والتعليم الأهلي (183،810) زيارة.
وأشارت الوزارة إلى أن الأرقام العالية لزيارة معلمي المدارس في التعليم الحكومي؛ لتأدية رسالتهم التعلمية والتربوية، بلغت (408,816) زيارات، أما المعلمون والمعلمات في التعليم الأهلي فبلغ عدد زياراتهم (14,236) زيارة، بينما سجل قادة المدارس الحكومية (18,021) زيارة، كما سجل قادة المدارس الأهلية (1,455) زيارة، وذلك بإجمالي عدد زيارات تجاوز (489,00,000) مليون زيارة.
وتطرقت إحصائية "مدرستي" إلى عدد الواجبات المنشأة من قبل الطلاب والطالبات والتي بلغت (15,383,753) واجباً، وفيما يتعلق بالاختبارات المنشأة للطلاب والطالبات فبلغت (2,279,430) اختباراً، ووصل عدد الاستفسارات المرسلة لغرف المعلمين (10,138,276) استفساراً.
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