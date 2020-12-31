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2020-12-31 شرطة الرياض تطيح بـ4 مخالفين احتالوا للحصول على 350 ألف ريال عبر طلب مشتريات أونلاين وإرسال سندات دفع مزورة متابعات الخليج 365 - واس ألقتشرطة الرياض القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بأعمال احتيال بلغت قيمتها 350 ألف ريال وصَرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ( أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيات السودانية والسورية واليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع ) ، ثبت تورطهم بأعمال احتيال تمثلت بطلب بضائع ومشتريات عبر منصات المتاجر الإلكترونية وإرسال سندات تحويل بنكيةٍ مزورة، والتصرف بالمسروقات بإعادة بيعها، وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية جاوزت (350,000) ريال، و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، و إحالتهم إلى النيابة العامة.



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