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توزيع حالات كورونا الجديدة.. الرياض تتصدر الإصابات بـ55 حالة والشمالية صفر
إجمالي الوفيات بالمملكة 6223 وحصيلة التعافي 353853
متابعات الخليج 365 - الرياض
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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (171) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (353853) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2665) حالة من بينها (368) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (362741) حالة، توفي منهم (6223) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (140) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 55، منطقة مكة المكرمة 31، المنطقة الشرقية 21، المدينة المنورة 8.
ولم يتم تسجيل أية حالات جديدة في منطقة الحدود الشمالية فيما تم تسجيل عدد من الحالات المتفرقة بباقي المناطق كما يلي:
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