التجارة تستدعي 56 مرسيدس GLC موديل 2020

2020-12-31

متابعات الخليج 365 -الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 56 مركبة مرسيدس “GLC”موديل 2020 لخلل في ضفيرة أسلاك وحدة التحكم في التوجيه.

وقالت الوزارة إن هذا الخلل قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التحكم الكهربائي للمقود مما يزيد من خطر وقوع حادث، واحتمالية حدوث التماس كهربائي قد يتسبب في نشوب حريق.

ودعت الوزارة ملاك المركبات إلى التحقق أولاً من شمولية رقم الهيكل في موقع الاستدعاء ثم مراجعة الوكيل لإصلاح الخلل مجانًا.