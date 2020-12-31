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التعليم تتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية
لجميع الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت وزارة التعليم اعتبارًا من اليوم الخميس إتاحة الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال نظام نور في جميع المراحل التعليمية على الرابط التالي http://noorresults.moe.gov.sa.
وهنأت الوزارة أبناءها الطلاب وبناتها الطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام.
خطوات الاستعلام عن النتائج في نظام نور برقم الهوية
ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر موقع نور ، حيث يتطلب ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.
اضغط بعد ذلك على كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائياً عند كل دخول.
ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.
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