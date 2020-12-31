شكرا لقرائتكم خبر عن فتح سطح المسجد النبوي لـ 3 صلوات يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن فتح سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من اليوم الخميس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة .

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