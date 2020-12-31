شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول عبر "نظام نور" والان نبدء بالتفاصيل

قالت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام أ. ابتسام الشهري ، أن الوزارة تتيح بدءاً من اليوم الخميس ، الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442هـ من خلال نظام نور، وتبارك لأبنائها الطلاب وبناتها الطالبات الناجحين في جميع مراحل التعليم العام. وأضافت الشهري أن لنتائج عبر الرابط التالي: http://noorresults.moe.gov.sa

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