

سكاكا 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

وجّه صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمانةَ المنطقة وبلدياتها والجهات ذات العلاقة في المنطقة بالعمل على تهيئة المرافق العامة والمتنزهات ؛ لاستقبال زائريها من داخل المنطقة وخارجها.

وشدد سموه على الجهات المعنية متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية وتطبيقها، وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً على مخالفيها من جميع القطاعات والأفراد، مع التركيز على جهود التوعية.

// انتهى //

14:29ت م

0146





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ سمو أمير الجوف يوجه بتهيئة المرافق العامة والمتنزهات مع تطبيق الإجراءات الوقائية خلال الإجازة الدراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.