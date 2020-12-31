السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم يواصل حملة "بسواعدنا تبقى نظيفة"



عنيزة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم فعاليات حملة "بسواعدنا تبقى نظيفة"، التي انطلقت مطلع ديسمبر الجاري.

وأوضح مدير مكتب الزراعة بعنيزة الدكتور مشحن بن إبراهيم المشحن أن الحملة تهدف إلى تنظيف منتزهات الغضا بالمحافظة، مشيراً إلى أن الحملة لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل مختلف فئات المجتمع، إذ سجلت قوائم الانتظار في الحساب الخاص لقيد الراغبين بالتطوع والمشاركة أكثر من 200 متطوع والرقم في ازدياد، مشيداً بتكاتف مجتمع عنيزة وحرصهم على بقاء منتزهات الغضا في أجمل صورة لتبقى جميلةً أمام المنتزهين من داخل المحافظة وخارجها.

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13:58ت م

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