السعودية اليوم / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة السابعة و الخمسون

الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واستستقبل شعوب العالم غداً الجمعة العام الميلادي الجديد 2021م، والأمل يحدوهم أن يكون عام خير يسوده السلام.ومع دنو ساعات رحيل عام 2020م تستشرف المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة تؤطرها رؤية واعدة نحو النماء والتطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي تمكّن - رعاه الله - بحنكته من تعزيز دور المملكة إقليمياً وعالمياً وتعميق دورها في المحافل الدولية في صناعة القرار العالمي, فشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي.وترصد وكالة الأنباء السعودية خلال التقرير التالي إيجازًا لأبرز النشاطات والأحداث الدولية لعام 2020 حسب تسلسلها الزمني:أحداث شهر يناير 2020 م01 يناير 2020 م- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -يتسلم قلادة (أبي بكر الصديق رضي الله عنه) من الطبقة الأولى من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تقديراً لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستوى الإقليمي والدولي .- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن عن وصول ستة أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض .- طائرات حربية روسية تستهدف محيط مدينة إدلب شمال غربي سوريا بأكثر من 22 غارة جوية .- مصرع 18 شخصًا في هجوم لمسلحين شرقي الكونغو الديمقراطية بالقرب من الحدود مع أوغندا.- الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار عالمي بمناسبة الذكرى الـ 75 لإنشائها .- مقتل 16 شخصًا في أعمال شغب داخل سجن بالمكسيك إثر اشتباك داخل سجن في ولاية زاكاتيكاس .02 يناير 2020 م- زلزال بقوة 5ر5 درجات يضرب شمال شرقي إيران .- السلطات الأسترالية تخلي مدنًا بأكملها بسبب استعار حرائق الغابات .- ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات الأسترالية إلى 18 قتيلًا و 17 شخصًا في عداد المفقودين .- جامعة الدول العربية تؤكد أن خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد اذكاءً للصراع الدائر هناك .- البرلمان العربي يرفض قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا .03 يناير 2020 م- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الارضية في إندونيسيا إلى 30 قتيلا .- مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد .- وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تؤكد أن الجيش الأمريكي نفذ عملاً دفاعيًا حاسمًا قتل خلاله الإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد.- الرئيس النيجيري محمدو بخاري يعلن أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده، والمقرر تنظيمها عام 2023.// يتبع //13:52ت م0077

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / إضافة أولى

04يناير 2020 م

- وقوع اعمال عنف قبلي في غرب دارفور غرب السودان نتج عنها سقوط 65 قتيلا .

- مقتل 19 شخصًا في هجوم مسلح وسط نيجيريا .

- مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تشهد حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2020 بتشريف سمو محافظ جدة ورئيس هيئة الرياضة .

- تعرض المنطقة الخضراء في بغداد وقاعدة جوية بصلاح الدين إلى هجمات صاروخية .

5 يناير 2020 م

-مقتل 14 شخصًا في انفجار لغم شمال غربي بوركينافاسو .

-ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر جزر فيجي .

- قتل ثلاثة أشخاص إثر هجوم لعناصر من حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية في كينيا.

- سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا وسط العاصمة العراقية بغداد.

- قُتل 31 من عناصر حركة طالبان وأصيب 22 ، في سلسلة هجمات مشتركة وغارات جوية في أفغانستان.

06 يناير 2020 م

- نزوح 40 ألف شخص بسبب الاشتباكات القبلية في غرب دارفور بالسودان .

- الجامعة العربية تدين استهداف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية ، مما إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

- ارتفاع عدد ضحايا قصف قوات النظام بمختلف مناطق سورية إلى 15 قتيلًا .

- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يستقبل في قصر بيان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق، حيث نقل سموه لأمير دولة الكويت رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - .

- وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يوقعون على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ، خلال اجتماعهم الذي عقد برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في فندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض .

07 يناير 2020 م

- زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شمال غربي إندونيسيا .

- ضرب زلزال بلغت قوته 6,5 درجات جزيرة بورتوريكو الأمريكية .

- فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يستقبل في البيت الأبيض ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

- توج السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019، وذلك لأول مرة في مسيرته الكروية .

- إعلان حالة الطوارئ في جزيرة بورتوريكو ، بعد زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب جنوب الجزيرة ما تسبب في أضرار كبيرة.

- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية".

// يتبع //

13:52ت م

0078

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / إضافة ثانية

08 يناير 2020 م

- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كل ركاب وأفراد طاقم طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة الخطوط الأوكرانية التي تحطمت بعيد إقلاعها من طهران قتلوا.

- ضرب زلزال بقوة 4,5 درجات على مقياس ريختر منطقة تبعد نحو 50 كلم عن محطة بوشهر النووية في إيران .

- الخارجيّة العراقية تعلن عن استدعاء سفير إيران لإبلاغه رفض بغداد للاعتداءات الإيرانية المتمثلة بالهجوم الصاروخي على معسكرات عراقية ,مما يشكل خرقاً للسيادة العراقية.

- وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في ختام اجتماعهم يعتبرون، أن مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية.

09 يناير 2020 م

- القوات الخاصة الصومالية بدعم من الشركاء الدوليين، قضت على 35 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية، في منطقة جوبا السفلى جنوبي الصومال.

- إصابة 20 شخصًا في هجوم صاروخي على قاعدة للأمم المتحدة شمال مالي .

- ضرب زلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر ، في مدينة خانقين بإقليم كردستان العراق.

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوقع في البيت الأبيض على عقوبات جديدة على إيران.

- أوكرانيا تطلب "دعمًا غير مشروط" من الأمم المتحدة في التحقيق حول تحطم طائرتها في طهران .

- مقُتل 63 إرهابيًا و25 شخصًا خلال هجوم على معسكر شينيغودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي.

10 يناير 2020 م

- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يعمل في قطاعات البناء أو التصنيع أو المنسوجات أو التعدين في الاقتصاد الإيراني، أو أي شخص يساعد أولئك الذين يشاركون في هذا السلوك الخاضع للعقوبة.

- مقتل 15 شخصًا في انفجار داخل مسجد جنوب غربي باكستان .

- الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على ثمانية من كبار القادة الإيرانيين وعدد من الكيانات الإيرانية .

- أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور .

11 يناير 2020 م

- مجلس الدفاع العُماني يدعو مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم .

12 يناير 2020 م

- أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2020 وفاة سائق الدراجات البرتغالي "باولو غونسالفيس" بعد سقوطه من دراجته النارية وذلك خلال المرحلة السابعة من الرالي (الرياض - وادي الدواسر).

- زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.7 درجات .

- جامعة الدول العربية ترحب بإعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي عن وقف إطلاق النار في ليبيا .

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يستقبل، دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له .

- تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد إلى هجوم بثمانية صواريخ كاتيوشا.

- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العلا، دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية .

- ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر للزلازل دولة جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

- ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على قاعدة عسكرية بالنيجر إلى 89 عسكريًا .

// يتبع //

13:52ت م

0079

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / إضافة ثالثة

13 يناير 2020م

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يصل إلى سلطنة عُمان الشقيقة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله- .

- تسجيل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الخنازير في تونس .

14 يناير 2020 م

- ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الثلجية التي تعرضت لها مناطق مختلفة من باكستان ، إلى 75 قتيلًا وعشرات الجرحى.

- أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تأكد وجود فيروس كورونا جديد في الصين، وأن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بلغت 59 حالة ، تأكدت الإصابة لدى 41 ، وتوفي منها شخص واحد .

15 يناير 2020م

- أليخاندرو جياماتي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجواتيمالا .

- ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج بكثافة وحوادث الانهيارات الأرضية والجليدية في باكستان إلى أكثر من مئة قتيل.

- رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد القضاء على تمرد في العاصمة الخرطوم ، وأن جميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة.

- مقتل 14 من قوات النظام السوري وتسعة مسلحين في اشتباكات في بلدة على الحدود السورية - اللبنانية.

- مقٌتل 30 جنديًا و 40 مسلحًا في إشتباكات عنيفة مع مسلحين شرق الكونغو الديمقراطية.

- مقتل 18 مدنيًا بغارات للنظام السوري على مدينة إدلب .

- الولايات المتحدة والصين توقعان في البيت الأبيض المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين .

16 يناير 2020 م

- إصابة أربعين شخصًا جراء اصطدام قطارين بالقرب من مدينة "كوتاك" في الهند .

- المتحدث باسم الخارجية المصرية يؤكد أنه تم الاتفاق في واشنطن على محددات وقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .

- فيليب نيوسي، رئيس موزنبيق يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية .

17 يناير 2020 م

- بريطانيا تدرج حزب الله اللبناني الإرهابي بكل مؤسساته في قائمة المنظمات الإرهابية .

// يتبع //

13:52ت م

0080

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / إضافة رابعة

18 يناير 2020 م

استهداف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في الصومال يسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

- ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر مقاطعة بابوازيا في شرق إندونيسيا.

19 يناير 2020 م

- أغلق محتجون أبواب الدوائر الحكومية بمحافظة النجف في العراق، تنديدًا بعدم الاستجابة لمطالب المظاهرات الاحتجاجية لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة تمهد لإجراء انتخابات عامة جديدة.

الصين تكشف عن 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا.

- ضرب زلزال بقوة 09ر4 درجات على مقياس ريختر على بعد 97 كم جنوب شرقي مدينة الغردقة بمصر.

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر إقليم شينجيانغ جنوب الصين.

- إصابة 13 متظاهراً في المواجهات التي شهدتها مقتربات ساحة الطيران وطريق محمد القاسم السريع بوسط بغداد .

20 يناير 2020 م

- افتتاح القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 في لندن ، بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونحو 53 من قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.

- منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تدين القرار الإسرائيلي بإبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عن مكان إقامته بالقدس المحتلة .

- جرح 14 ضابطاً عراقيًا نتيجة رمي المتظاهرين الحجارة عليهم في في مدخل ساحة التحرير"مركز الاحتجاجات في بغداد" .

- السلطات الصينية تؤكد أن تفشيًا لفيروس كورونا الجديد امتد لمدن أخرى في البلاد من بينها العاصمة بكين وشنغهاي بينما تم رصد حالة إصابة رابعة خارج حدود الصين.

- استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بثلاثة صواريخ .

21 يناير 2020 م

- رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي يأمر بفتح تحقيق بشأن استهداف السفارة الأمريكية ببغداد بالصواريخ .

22 يناير 2020 م

ضرب زلزال بلغت قوته 5ر5 درجات على مقياس ريختر جزر فيجي .

- ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 9 وفيات و440 مصابا .

- أعلنت السُلطات في تايلاند أن أربعة أشخاص في البلاد قد أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت أولًا في الصين وتثير مخاوف عالمية من حدوث وباء.

- ضرب زلزال بلغت قوته 4ر5 درجات على مقياس ريختر بحر مرمرة قبالة سواحل ولاية مانيسا غربي تركيا .

23 يناير 2020 م

- الصين تعلن وفاة 17 شخصًا وتسجيل 571 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الحاد الذي يسببه فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV).

- الصين تفرض الحجر الصحي على مدينة ثانية بعد ووهان بسبب فايروس كورونا .

- انطلاق أعمال الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تحت عنوان "مساهمون من أجل عالم متماسك ومستدام" .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان يوثق مقتل وإصابة نحو 290 مدنياً و236 من قوات النظام والروس والفصائل في القصف والمعارك على حلب وإدلب خلال ثمانية أيام.

- ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية تصادق على قانون مغادرة الاتحاد الأوروبي الذي يخوّل الحكومة بتوقيع معاهدة الخروج مع الاتحاد الأوروبي.

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر شمال الأرجنتين بالقرب من بلدة إيل هويو .

- منظمة الصحة العالمية تعلن إن تفشي فيروس كورونا الجديد في وسط الصين لا يمثل مشكلة صحية عالمية طارئة، ويظل أزمة محلية.

// يتبع //

13:53ت م

0081

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / إضافة خامسة

24 يناير 2020 م

- مصرع 11 شخصا جراء العاصفة "غلوريا" في إسبانيا ، وألحقت أضرارا واسعة في مساحات شاسعة من مناطقها الساحلية الشرقية والجنوبية .

- أغلقت السلطات الصينية أكثر من عشر مدن واقعة في محيط مركز فيروس كورونا المستجد الذي ارتفعت حصيلته مجدداً عقب امتناع منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ صحية دولية.

- مقتل 38 شخصًا في زلزال قوته 6.8 درجات وقع شرق تركيا .

- ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 41 شخصا .

- فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان عن إصابات بفيروس كورونا .

25 يناير 2020 م

أستراليا تؤكد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا .

- ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة كيرماديك النيوزيلندية في جنوب المحيط الهادئ.

26 يناير 2020 م

- ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بالصين إلى 56 .

- الرئيس الصيني شي جين بينج يؤكد أن بلاده تواجه تحديًا خطيرًا جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد .

- مقتل 19 جنديًا في هجوم على معسكر للجيش في مالي .

- الصين تعلن عن تحقيق أول نجاحات في علاج مرضى فيروس كورونا .

- سقوط 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد. من دون خسائر.

- مصرع 46 شخصًا ، وتشرد أكثر من 25 ألفًا بفيضانات في البرازيل .

27 يناير 2020 م

منظمة أطباء بلا حدود تعلن إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية .

- تحطمت طائرة ركاب تشغلها شركة الطيران الأفغانية الحكومية (أريانا) بولاية غزنة شرق العاصمة كابل.

- قُتل أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرون، في هجوم انتحاري مزدوج استهدف مسجدًا في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

- الجيش الأمريكي يعلن تحطم طائرة عسكرية من طراز إي-11إيه وموت طاقمها في أفغانستان .

29 يناير 2020 م

- ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر اليابان بالقرب من مقاطعة إيشيكاوا في جزيرة هونشو على ساحل بحر اليابان.

- زلزال بقوة 7ر7 درجة يضرب الكاريبي بين كوبا وجامايكا .

دولة الإمارات العربية المتحدة تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ، لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.

- السُلطات الماليزية المختصة تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد)، ليرتفع اجمالي الحالات إلى سبع أشخاص جميعهم صينيون.

- ارتفاع وفيات فيروس كورونا بالصين إلى 132 حالة ، مع تسجيل قرابة 1500 إصابة جديدة .

بريطانيا تسلم رسميا الوثائق القانونية لمغادرتها الاتحاد الأوروبي.

- الاتحاد العالمي للتزلج يعلن إلغاء منافسات كأس العالم للتزلج الألبي التي كان مقرر إقامتها في مدينة يانتشينج الصينية بشهر فبراير . وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .

- العاصمة الإريترية أسمرة تستضيف قمة ثلاثية جمعت الرئيسين الإرتيري أسياس أفورقي، والصومالي محمد عبدالله فرماجو، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

دولة الإمارات تعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط بعد اندلاع حريق على متنها قبالة سواحل الشارقة .

- زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب الهند .

- افتتاح أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو .

// يتبع //

13:53ت م

0082

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / إضافة سادسة

30 يناير 2020 م

- ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الهند ، لطالب عائدً من مدينة ووهان الصينية - مركز تفشي الفيروس - .

- أعلنت وزارة الصحة اليابانية إصابة ثلاثة يابانيين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان وسط الصين بفيروس كورونا المستجد ليصل مجموع حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة إلى 11 حالة.

- أعلنت روسيا إغلاق حدودها مع الصين التي تمتدّ على طول 4250 كلم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بحياة ما لا يقلّ عن 170 شخصاً.

- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

- الخزانة الأميركية تفرض، عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.

- ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 212 حالة .

- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن أول حالتين إصابة مؤكدتين بفيروس "كورونا المستجد" في إيطاليا.

31 يناير 2020 م

- المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن عن 425 شخصاً حصيلة القتلى جراء المعارك في إدلب وحلب.

- بريطانيا تعلن إصابة شخصين بفيروس كرونا الجديد على أراضيها .

- بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي رسمياً ، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي.

- ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 213 . وعدة دول تقوم بإجلاء مواطنيها من ووهان مركز الفيروس .

أحداث شهر 2 فبراير 2020 م

01 فبراير 2020 م

- بدء اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة ، لبحث إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان " رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية والاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني.

-رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح يكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة .

- أعلنت السلطات الصينية أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 304 حالات بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

02 فبراير 2020 م

- الفلبين تسجل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خارج الصين .

- خصصت الصين 1,2 ترليون يوان ما يعادل 173 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

- محيط السفارة الأمريكية في لبنان، يشهد مظاهرة تحمل شعار "تسقط صفقة العار"، ينفذها بعض المحتجين رفضًا لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

- ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر ولاية مانيسا غربي تركيا.

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب غربي الصين .

- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" فرض الحجر الصحي على 1000 شخص عائدين إلى الولايات المتحدة من الخارج، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

03 فبراير 2020 م

- الأسهم الصينية تخسر حوالى 9% بسبب هلع المستثمرين من فيروس كورونا المستجدّ الذي تفشّى في البلاد وتداعيات هذا الوباء على الاقتصاد.

// يتبع //

13:53ت م

0083

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / إضافة سابعة

04 فبراير 2020 م

- المرصد السوري يؤكد أن طائرات نظام الأسد تواصل قصفها ريفي حلب وإدلب وارتفاع أعداد النازحين إلى نحو 800 ألف شخص .

- الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تقدمه رسميًا بطلب استضافة كأس آسيا 2027.

- لقي 13 طفلًا مصرعهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين، في مدرسة ابتدائية فى مدينة كاكاميغا غربي كينيا.

05 فبراير 2020 م

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي خطابه بشأن حال الاتحاد أمام الكونجرس .

- باكستان تعلن عن إصابة أربعة من مواطنيها بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

- إغلاق مزيد من المدن الصينية مع ارتفاع حصيلة فيروس كورونا إلى نحو 500 ميت.

- إصابة 120 شخصًا على الأقل نتيجة حادث خروج طائرة عن المدرج في إسطنبول، ما أدى إلى انشطارها ثلاثة أجزاء واندلاع النار فيها.

- منظمة الصحة العالمية تطلق خطة إستراتيجية لفحص وتشخيص فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره .

6 فبراير 2020 م

- ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 563 حالة .

- اليابان تسجل عشر إصابات بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية.

- ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر جنوب لبنان.

انفجار قارب صيد بالمياه الدولية بالبحر الاحمر ، نتيجة استمرار المليشيا الحوثية في نشر وزراعة الألغام البحرية ، نتجه عنه استشهاد ثلاثة صيادين وجرح ثلاثة اخرين من الجنسية المصرية.

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إن الولايات المتحدة الأمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب المدعو قاسم الريمي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

07 فبراير 2020 م

- زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.4 درجات .

08 فبراير 2020 م

- السلطات الصينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد إلى 717 حالة وفاة .

- بدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي حول ليبيا والساحل، بمشاركة عدة رؤساء دول أفارقة .

- ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر جزر كيرماديك النيوزيلندية .

09 فبراير 2020 م

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 حالات وفاة.

- زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة .

-الإمارات العربية المتحدة تعلن عن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد .

-ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 902 حالة وفاة.

// يتبع //

13:53ت م

0084

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / إضافة ثامنة

10 فبراير 2020 م

- أعلنت باكستان عن إصابة عشرة من مواطنيها بينهم نساء وأطفال بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

- الأمم المتحدة تؤكد نزوح 700 ألف سوري خلال هجمات حكومية وروسية في شمال غرب سوريا .

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تؤكد أن آفة الجراد الغير مسبوقة التي تجتاح شرق أفريقيا تهدد الأمن الغذائي .

11 فبراير 2020م

- لقي 14 شخصًا مصرعهم بعد غرق سفينة تقل لاجئين من الروهينغا قبالة سواحل بنغلاديش.

ارتفاع وفيات كورونا إلى 1017 شخصًا في الصين .

- مقتل 6 أشخاص في انفجار أمام أكاديمية عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول.

- منظمة الصحة العالمية تؤكد أن تفشي فيروس كورونا يمثل تهديدًا خطيرًا لبقية العالم .

- الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفض صفقة القرن الأمريكية لسلام الشرق الأوسط أمام مجلس الأمن .

12 فبراير 2020 م

- أعلنت السلطات الصحية في الصين عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1112 حالة .

- اليابان تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية ترسو في ميناء يوكوهاما الياباني .

13 فبراير 2020 م

- مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا .

14 فبراير 2020 م

- الصين تعلن عن 121 وفاة و5090 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

- وزارة الصحة والسكان المصرية تعلن، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا داخل مصر، لشخص "أجنبي".

- ارتفاع حصيلة فيروس كورونا في الصين إلى 1519 وفاة و66 ألف إصابة .

15 فبراير 2020 م

-اكتشاف 67 إصابة جديدة بكورونا المستجدّ على متن السفينة السياحية قبالة سواحل اليابان . ليرتفع عدد المصابين الى 285 شخصا مصاب .

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة وعلى متنها ضابطين، بمنطقة العمليات في محافظة (الجوف) اليمنية .

- مقتل 31 شخصًا بهجوم مسلح على قرية بمالي ، كانت مسرحا العام الماضي لأسوأ مذبحة تُرتكب بحق المدنيين في تاريخ مالي الحديث.

- حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين تتخطى 1,600 شخص .

16 فبراير 2020 م

- مقتل 30 شخصًا في هجوم مسلح على قريتين بشمال غرب نيجيريا.

- صدور مرسوم أميري في الكويت بإجراء تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي.

- ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1,765 حالة وفاة .

- مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الكاميرون يعلن مقتل 22 قرويا بينهم 14 طفلا في الكاميرون .

// يتبع //

13:53ت م

0085

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / إضافة تاسعة

17 فبراير 2020 م

- إصابة عدد من القوات القوات التركية شمال سوريا ، إثر استهداف قوات النظام السوري لنقطة تركية شمال سوريا.

- إصابة 99 راكبًا على متن السفينة السياحية اليابانية دياموند برنسيس بفيروس كورونا ، وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة على متن السفينة 454 حالة.

18 فبراير 2020 م

- ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصا .

19 فبراير 2020م.

- كوريا الجنوبية تؤكد 15 حالة إصابة جديدة بكورونا ، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الى 46 إصابة .

- وفيات كورونا في الصين تتجاوز حاجز الـ 2000 شخص .

- مقتل 11 شخصًا في إطلاق نار غرب ألمانيا بالقرب من فرانكفورت.

- منظمة الصحة العالمية تعلن بان المصابون بفيروس كورونا في العالم حوالي 75000 حالة .

20 فبراير 2020 م

- فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على خمسة مسؤولين إيرانيين يعملون في الهيئة المشرفة على الانتخابات التشريعية .

- لقى 30 عنصرًا من قوات النظام السوري والفصائل المعارضة وبعض الجنود الأتراك مصرعهم جراء المعارك الدائرة في محيط بلدة النيرب شرق إدلب.

-قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صواريخ بالستية أُطلقت من (صنعاء) باتجاه مدن سعودية .

21 فبراير 2020 م

- أعلنت كوريا الجنوبية عن اصابة 52 حالة اضافية بفيروس كورونا الجديد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 156 حالة.

- زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي الصين .

- المملكة العربية السعودية تدشن عصر الغاز بتطوير حقل "الجافورة" العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية.

- إيطاليا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 حالة شملت إقليمين شمالي البلاد.

22 فبراير 2020 م

- الصين تسجل نحو 400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا"كوفيد19-".

- الأمم المتحدة تطلق، مشروع مشترك يهدف إلى التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا.

- مقتل 120 مسلحًا في عملية عسكرية مشتركة بين جيش النيجر والقوات الفرنسية المتمركزة في منطقة الساحل ، في جنوب غرب النيجر.

- أعلنت شرطة زامبيا عن مقتل 43 مدنيًا وإصابة 23 آخرين، إثر أعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد، ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في مهاجمة منازل برذاذ سام.

- اتحاد الكرة المصري يقرر إيقاف عدد من لاعبي الأهلي والزمالك على خلفية أحداث مباراة السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي .

// يتبع //

13:53ت م

0086

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / إضافة عاشرة

23 فبراير 2020 م

- قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن"تعلن عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بٌعد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة .

- مصرع 9 أشخاص بعد زلزال بقوة 5.7 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران .

- الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إيران.

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن عن استهداف وتدمير مواقع لتخزين وتركيب إطلاق الصواريخ البالستية ومرافق لوجستية لتخزين الطائرات بدون طيار بالعاصمة (صنعاء) تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .

- إيطاليا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 132 شخصًا .

- زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة شيشي جيما في اليابان .

- إصابة 29 شخصاً نتيجة انفجار غرب العاصمة أديس أبابا ،استهدف تجمعًا حاشدًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد .

24 فبراير 2020 م

- كوريا الجنوبية تسجّل حالتي وفاة و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ .

- سجلت مملكة البحرين أول إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطن بحريني قادم من إيران.

- الكويت تعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد قادمين من مدينة مشهد الإيرانية.

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية إلى الهند هي الأولى له .

- قٌتل 120 إرهابيًا بمنطقة تيلابيري في النيجر في إطار مكافحة التمرّد المسلح الذي يهدد دول الساحل الخمس غرب إفريقيا.

-تسجيل 12 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران.

- إعادة انتخاب الرئيس فور غناسينغبي لولاية رابعة في جمهورية توغو .

- العراق يعلن أول إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة النجف والتي تعود لشخص إيراني الجنسية .

- أعلنت سلطنة عُمان تسجيل أول حالتين موجبتين لمرض فيروس كورونا لمواطنتين عمانيتين قدمتا من إيران.

- صدمت سيارة مسيرة كرنفال في فولكمارسن بوسط ألمانيا موقعة "العديد من الجرحى", وسقوط عشرات المصابين.

- الكويت توقف الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

25 فبراير 2020 م

- ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 37 حالة .

- بدأت في نواكشوط أعمال قمة رؤساء مجموعة دول الساحل الإفريقي الخمسة وهي موريتانيا، ومالي، وتشاد، والنيجر، وبوركينافاسو.

- ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 95 شخصًا، توفي منهم 15 شخصًا.

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر 91 عاماً بعد أسابيع من خضوعه لجراحة.

- البحرين تعلن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا قادمة من إيران ، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 17 حالة في مملكة البحرين

- أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد عن أول حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا في الجزائر.

- ألمانيا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ولاية بادن-فورتمبرج .

- ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا .

// يتبع //

13:53ت م

0087

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الحادية عشر

26 فبراير 2020 م

- البرازيل تسجل أول إصابة بفيروس كورونا في أمريكا الجنوبية .

- ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف في نيودلهي إلى 17 شخصًا جراء الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد.

- ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 26 حالة في البحرين .

- ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تايلاند إلى أربعين حالة .

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الكويت إلى 18 حالة .

- ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 19 وفاة من بين 139 إصابة .

- فرنسا تعلن تسجيل أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا .

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يتقدم، مشيعي الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة.

- فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يصل الى الرياض .

منظمة الصحة العالمية تعلن أن حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 80 ألفًا على مستوى العالم في 33 دولة .

27 فبراير 2020 م

- السلطات الصينية تعلن ، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 وفاة، فيما ارتفعت الإصابات المؤكدة إلى 78 ألفا و497 حالة .

- أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 43 حالة مؤكدة إثر تسجيل 17 إصابة جديدة.

- ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران إلى 26 .

- إصابة 38 شخصا في حادث قطار بمصر ، جراء خروج عربة قطار عن القضبان في أثناء توجهه من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مطروح.

28 فبراير 2020 م

- نيجيريا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد .

- أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروسادهانوم غبريسوس أن خطر فيروس كورونا (كوفيد 19) على العالم انتقل من مرحلة مرتفع إلى مرتفع جدا ، وهي أعلى درجة من درجات التحذير .

29 فبراير 2020 م

- أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 2838 شخصًا بالإضافة إلى تسجيل 79389 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد.

- أعلن القصر الوطني الماليزي عن تعيين محي الدين ياسين رئيسا للوزراء.

- المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن إن ضربات جوية وبرية تركية على قوات النظام السوري في إدلب أسفرت عن مقتل 48 من "قوات النظام والمسلحين الموالين لها".

الولايات المتحدة الامريكية توقع اتفاق مع حركة طالبان ، والرئيس دونالد ترامب يصف الاتفاق بالخطوة لإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة وإعادة القوات الأمريكية من أفغانستان.

// يتبع //

13:53ت م

0088

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثانية عشر

أحداث شهر مارس 2020

2 مارس 2020 م

- الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يعلن إصابة إندونيسيتين بفيروس كورونا، لتُسجل بذلك أول حالات إصابة مؤكدة في إندونيسيا.

- مقتل 24 شخصًا على يد مسلحين في مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو.

- أعلنت السلطات الروسية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة الروسية موسكو.

- وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.

- ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 2943 شخصا ، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و151 شخصا .

03 مارس 2020 م

- مقتل أكثر من 50 شخصًا في نيجيريا خلال هجمات تعرضت لها قرى كيراوا و زارياوا ومارينا التابعة لمحافظة كادونا الواقعة شمال البلاد.

- المرصد السوري يعلن مقتل وإصابة أكثر من 25 شخص في انفجارات ضربت إدلب .

دولة الإمارات تعلن عن تعطيل طلبة المدارس و مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر .

04 مارس 2020 م

- إغلاق وكالة أنباء أسترالية بعد 85 عاما على تأسيسها .

- قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن إحباط عمل إرهابي كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب وبمسافة (90) ميل بحري جنوب شرق ميناء (نشطون) اليمني.

- قررت الحكومة الإيطالية ، غلق المدارس في جميع أنحاء البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

- ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 85 حالة بعد تأكيد 34 حالة جديدة .

وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تعلن عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن سعودي، قادم من إيران عبر مملكة البحرين .

- حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين تتجاوز ال3000 حالة .

05 مارس 2020 م

- مجلس النواب الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا .

- وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار عن عمر يناهز 100 عام ، وهو الذي ترأس المنظمة الأممية خلال الحرب العراقية الإيرانية وأيضا خلال الحرب الأهلية في السلفادور.

- قتل ما لا يقل عن 15 شخصاً جراء قصف نفذته طائرات حربية تابعة لقوات النظام السوري وطائرات حربية روسية ، استهدف تجمعاً للنازحين بريف إدلب.

- المرصد السوري لحقوق الإنسان يرصد نزوح أكثر من مليون و150 ألف مدني من مناطقهم في حلب وإدلب وحماة بسوريا منذ بداية العام 2020 .

- مصدر مسؤول بالمملكة العربية السعودية يندد بسلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم .

- ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 148 شخصًا.

استشهاد عشرة فلسطينيين إثر حريق وقع في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة.

// يتبع //

13:53ت م

0089

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثالثة عشر

06 مارس 2020 م

- إرهابي يفجر نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المؤدي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة بالعاصمة التونسية.

- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

- ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في باكستان إلى 18 قتيلاً بينهم نساء وأطفال.

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع على قانون أقره الكونغرس يقضي بتخصيص 8.3 مليار دولار لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

- منظمة الصحة العالمية تعلن أن 20 لقاحًا جديدًا قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

07 مارس 2020 م

- تسجيل 21 إصابة بكورونا المستجد على متن سفينة سياحية قبالة ساحل كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الامريكية .

- ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق إلى 46 إصابة.

- وفاة خمسة أشخاص بفيروس كورونا في فرنسا .

08 مارس 2020 م

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن عن عملية استهداف نوعية في الصليف لمواقع تجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد والألغام البحرية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .

- إيطاليا تفرض إغلاق فعلي على منطقة لومباردي والتي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية للبلاد في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

- السلطات العراقية تغلق خمسة منافذ حدودية برية مع إيران في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

- الصحة الكويتية تعلن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والإجمالي يرتفع 62 حالة .

- ارتفاع عدد القتلى إلى عشرة اشخاص، في انهيار فندق شرق الصين كان يُستخدم منشأةً لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد .

- ارتفاع عدد الإصابات بـ "كورونا" في ألمانيا إلى 902 حالة .

09 مارس 2020 م

- ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في الصين إلى 3122 .

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوجهه بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 ".

- الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" يعلن تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم وكأس الأمم الآىسيوية 2023، بسبب مخاوف تزايد انتشار فيروس كورونا.

دولة رئيس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبد الله حمدوك ، يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة السودانية الخرطوم ، وذلك بتفجير ارهابي تعرض له موكبه .

- جامعة الدول العربية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بالخرطوم.

- ألمانيا تعلن أول حالتي وفاة بفيروس كورونا .

- منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا بات أقرب من التسبب في وباء لكن لا يزال من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس في الدول من خلال الجمع بين إجراءات للاحتواء والتخفيف.

- سجلت ولاية نيويورك الأميركية 37 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 142 حالة.

- مقتل 43 شخصًا في هجوم مسلح شمال بوركينافاسو .

// يتبع //

13:53ت م

0090

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الرابعة عشر

10 مارس 2020 م

- المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يعرب عن عميق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بتقديم مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".

- المغرب تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد بالدار البيضاء .

- الرئيس الصيني شي جين بيغ يعلن أنه "تمت السيطرة عمليا" على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.

- زلزال بقوة 9ر4 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية .

- أصدرت حكومات الو?يات المتحدة ا?مريكية والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، اكدت فيه التزام تلك الدول بالمعاهدة وما قدمته لأمن ورفاهية دول وشعوب العالم .

- وفاة 33 شخصاً في فرنسا بسبب فيروس كورونا .

11 مارس 2020 م

-وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ، توجه أرامكو السعودية بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً .

-هجوم صاروخي على معسكر التاجي بالعراق ، أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد آخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف الدولي .

- إغلاق منظمة التجارة العالمية بسبب ظهور فيروس كورونا بين الموظفين وبدء انتشاره في سويسرا .

- أعلنت السلطات الباكستانية عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 20 حالة بعد ظهور إصابات جديدة.

- منظمة الصحة العالمية تصف تفشي كورونا بأنه وباء .

12 مارس 2020 م

- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق جميع الرحلات المتوجهة من البلدان الأوروبية نحو الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء بريطانيا، وذلك في خطوة تهدف وقف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

- تعليق موسم دوري السلة الأمريكي للمحترفين بعد إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا .

- الصين تعلن تجاوزها ذروة وباء كورونا ، وذلك وسط استمرار تراجع حالات الإصابة الجديدة المسجلة بالفيروس.

- أعلنت الحكومة الإسبانية إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا المستجد وفرض إجراءات الحجر الطبي عليها .

- ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 460 مصاباً والوَفَيَات إلى 8.

نادي ريال مدريد يعلن فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بسبب فيروس كورونا وتعليق الدوري الإسباني لجولتين على الأقل.

- ارتفاع حصيلة فيروس كورونا إلى نحو 3 آلاف إصابة و84 وفاة في إسبانيا .

- ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي أيسلندا .

إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم قطارين بمصر بين محطتي إمبابة ورمسيس .

- أسعار النفط تتراجع أكثر من ستة بالمئة ، بعد إعلان الرئيس الأمريكي فرض قيود على الرحلات القادمة من أوروبا .

- الديوان الملكي البحريني ينعي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة .

- الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن ضربات جوية استهدفت ميليشيات عراقية موالية لإيران .

- وفدا المملكة والكويت يودعان لدى الأمم المتحدة نسخة عن الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والمنطقة المغمورة المحاذية لها ومذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين .

- أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي ) عن تصديه لكبح انهيار الأسواق المالية الأمريكية بضخ ضخم للسيولة يصل إلى تريليون دولار.

// يتبع //

13:53ت م

0091

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الخامسة عشر

13 مارس 2020 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر محافظة ميسان في جنوب العراق .

- السودان تعلن رسميًا أول حالة وفاة بكورونا .

- إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب كورونا.

- بريطانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 798 حالة .

- الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن تأجيل المنافسات على بطولاته حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".

- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قارة أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث تشهد القارة عن أعداد إصابات جديدة وحالات وفيات بالفيروس تتخطاها في دول العالم الأخرى مجتمعة باستثناء الصين.

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن حالة الطوارئ في عموم الولايات المتحدة الأميركية في عملية للاستجابة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

14 مارس 2020 م

- ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 8086 حالة.

- قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن عن استهداف معسكر التاجي بشمال بغداد بـ 33 صاروخ كاتيوشا .

15 مارس 2020م

- ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في اليابان إلى 1484

- إيطاليا تسجل 368 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد .

16 مارس 2020 م

- وزارة الصحة البحرينية تعلن عن أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا .

- زلزال بقوة 4ر5 درجات يضرب جنوب إيران .

- مصر تعلق حركة الطيران في جميع المطارات لمنع انتشار فيروس كورونا .

- ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كرونا في بريطانيا إلى 1543 حالة .

- زلزال بقوة 4.4 يضرب محافظة نينوى بشمال العراق من دون خسائر.

- تعليق التداول في سوق الأسهم الأمريكية إثر هبوطها نسبة 8% عند الافتتاح.

- حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا تتخطى 2000 وفاة.

- الولايات المتحدة تضخ 400 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي بسبب تبعات كورونا .

17 مارس 2020 م

- ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تشيك إلى 383 حالةً.

- فرنسا تعلن عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الاقتصاد في ظل أزمة كورونا المستجد .

- قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن عن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة .

- قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)لمدة عام ، بسبب فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).

- هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية تُصدر قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان .

- حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا تتجاوز 31500 حالة والوفيات 2503 .

- المملكة العربية السعودية تدعو لعقد قمة استثنائية لقادة مجموعة العشرين حول فيروس كورونا .

- ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 100 حالة وفاة .

- وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية توجه أرامكو بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) .

// يتبع //

13:54ت م

0092

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة السادسة عشر

18 مارس 2020 م

- ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسبانيا إلى 13716 والوفيات إلى 558 حالة .

- منظمة الصحة العالمية تؤكد أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أودى بحياة أكثر من 8 آلاف شخص فيما بلغ عدد المصابين 200 ألف شخص حول العالم.

- أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بدء أول تجربة لقاح منذ أن قدمت الصين معلومات عن السلسلة الجينية لفيروس كورونا قبل 60 يوما.

- زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية .

- الصين تعلن للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا محلية المصدر .

19 مارس 2020 م

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع قانون حزمة المساعدات من فيروس كورونا والتي تتضمن أحكامًا بتوفير الاختبار المجاني لكل المواطنين وإجازة طارئة مدفوعة.

- ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا بأكثر من 200 وفاة في يوم واحد.

- الحكومة البريطانية تقرر سحب جزء من قواتها الموجودة في العراق على خلفية إنخفاض طلبات التدريب التي تقوم بها ضمن قوات التحالف هناك بسبب فيروس كورونا المستجد.

- الهند تعلن ايقاف الرحلات الدولية على أراضيها لمدة أسبوع لاحتواء انتشار فيروس كورونا .

- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، يدعو قادة العالم إلى الاجتماع وتقديم استجابة عاجلة ومنسقة لمعالجة جائحة COVID-19.

- الصين تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبلغ قادة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) بإلغاء اجتماعهم المقرر في منتجع كامب ديفيد خلال شهر يونيو ، واقترح أن يتم عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

- كوريا الجنوبية تسجل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا والوفيات ترتفع إلى 94 حالة .

20 مارس 2020 م

- مقُتل نحو 29 جنديًا في مالي جراء هجوم شنه مسلحون يشتبه بأنهم أفراد ميليشيا على قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد.

- عدد المصابين بفيروس كورونا في ماليزيا يتجاوز ألف حالة .

- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن الأمريكيين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 167 شخصاً .

21 مارس 2020 م

- ضرب زلزال بقوّة 5,6 درجات شمال غرب اليونان ، ما أسفر عن وقوع أضرار في ممتلكات في مدينة بارغا.

- وزارة الصحة الفرنسية تعلن بأن فرنسا سجلت 112 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 562 حالة.

- بريطانيا تسجل ارتفاعا في عدد وفيات فيروس كورونا إلى 233 شخصاً .

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب بتوفير دواء هيدروكسي كلوروكين فورا لعلاج فيروس كورونا المستجد .

// يتبع //

13:54ت م

0093

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة السابعة عشر

22 مارس 2020 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال العاصمة الكرواتية زغرب. متسببًا بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع.

- قتل 27 مسلحاً من حركة طالبان وأصيب 19 آخرين إثر اشتباكات وقعت مع قوات من الجيش الأفغاني في إقليم قندوز شمال البلاد .

- سويسرا تسجل 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي .

- المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخضع لحجر صحي بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا .

- ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 5500 .

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن تخصيص إمدادات طبية ضخمة للولايات الأكثر تضررا.

23 مارس 2020م

- التحالف العالمي لهزيمة داعش، يصدر بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى الأولى لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، أكد فيه مواصلته جهوده الشاملة في العراق وسوريا والعالم لتدمير أنشطة داعش وفروعه وشبكاته.

- ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 6077 .

- الولايات المتحدة الامريكية ثالث دول العالم تضرراً بأكثر من 41 ألف إصابة و 573 حالة وفاة بسبب تفشي كورونا .

- صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً عالمياً بسبب كورونا في 2020 وتعافياً في 2021.

24 مارس 2020 م

- اليابان واللجنة الأولمبية الدولية تعلن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة الصيف في طوكيو على خلفية فيروس كورونا المستجد، في خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر.

- مقتل نحو 70 جنديًا نيجيريًا في كمين نصبه إرهابييون شمال شرق نيجيريا .

25 مارس 2020 م

- زلزال بقوة 7,5 درجات يضرب قبالة جزر الكوريل الروسية .

- الصين ترفع القيود المفروضة على إقليم هوباي منذ انتشار فيروس كورونا .

- مصدر مسؤول في شؤون القصر الملكي يؤكد إصابة ولي العهد البريطاني، أمير ويلز، الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد.

- الرئيس التشادي إدريس ديبي يعلن، مقتل 92 جنديًا خلال هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام استهدف وحدة عسكرية في مقاطعة البحيرة غرب البلاد.

- ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات قبالة جزر الكوريل في أقصى الشرق الروسي .

- الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة إنسانية عالمية بقيمة 2 مليار دولار لمحاربة كوفيد 19 .

- قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن ":تعلن تأييدها ودعهما قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن وبذل قصارى الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لـفيروس كورونا (كوفيد -19).

- نيويورك تسجل أكثر من 5000 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا .

- أقر الأسترالي برانتون تارانت مرتكب مجزرة مسجدي مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الإرهابية، التي وقعت في مارس 2019، بالذنب في كل التهم الموجهة إليه.

26 مارس 2020 م

- قادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) يعقدون , اجتماع القمة الاستثنائية الافتراضية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

- صدور بيان عقب انعقاد أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي عقدت لمناقشة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي .

- قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .

// يتبع //

13:54ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثامنة عشر

27 مارس 2020 م

- ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 42 ألف حالة .

- زلزال بقوة 2ر3 درجات يضرب شمال الكويت .

- أعلنت إيطاليا عن تسجيل ما يقرب من ألف وفاة في يوم واحد، وهي حصيلة قياسية في البلاد والعالم.

- الكونغرس الأمريكي يقر مساعدات داخلية بقيمة ترليوني دولار لمواجهة كورونا .

- الصين تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها لوافدين من الخارج .

28 مارس 2020 م

- عدد المتوفين بفيروس كورونا في إيطاليا يتجاوز عشرة آلاف .

- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران باتجاه المملكة .

- إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة إثر تناثر شظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة الرياض .

29 مارس 2020 م

- مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة إخلاء طبي لدى إقلاعها من مطار نينوي أكوينو الدولي بالعاصمة الفلبينية مانيلا .

30 مارس 2020 م

- معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يعلن عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا .

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن عن تنفيذ عملية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران استجابة للتهديد البالستي والانتهاكات الجسيمة تجاه المدنيين بالمملكة العربية السعودية .

- وزارة الصحة الأمريكية تسمح للمستشفيات رسمياً باستخدام "كلوروكين" لعلاج كوفيد - 19 .

- زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.3 درجات .

- منظمة الصحة العالمية تعلن العراق بالمرتبة الثانية في نسبة وفيات الشرق الأوسط بعد إيران بسبب كوفيد-19 .

- لقي 15 شخصا مصرعهم في هجوم مسلح بقرية مومين في إقليم بام شمال بوركينا فاسو .

31 مارس 2020 م

- مجلس الأمن الدولي يمدد فترة بعثة اليوناميد بدارفور حتى مايو 2021.

- الصين تكشف عن وجود 1541 مصابا بكورونا بدون أعراض تحت الملاحظة .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجل أرقاما قياسية جديدة للإصابة بفيروس كورونا وتحتل المركز الأول بإجراء مليون فحص للمواطنين .

- الأمم المتحدة تطلق خطة جديدة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لوباء COVID-19 .

- وفاة رئيس الكونغو السابق جاك يواكيم يومبي أوبانغو بسبب فيروس كورونا .

// يتبع //

13:54ت م

0095

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة التاسعة عشر

أحداث شهر أبريل 2020م

01 إبريل 2020 م

- زلزال بقوة 5ر6 درجة يضرب ولاية إيداهو الأمريكية .

- ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات مقاطعة "غانزي" التي تتمتع بحكم ذاتي بإقليم سيتشوان جنوب غرب الصين.

- وزارة الدفاع الأمريكية تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الموظفين العسكريين والمدنيين .

02 إبريل 2020 م

-تمديد مهلة التقدم بملفات الترشح لكأس آسيا 2027 لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا .

- المملكة العربية السعودية ،تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية .

- أعلنت الحكومة البريطانية عن تأجيل موعد انعقاد قمة العمل المناخي "COP26" بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

- إيطاليا تسجل 760 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة إلى 13915 وفاة .

- الرئيس البوركيني روش مارك كريستيان كابوري، يعفو عن عدد من السجناء كإجراء للوقاية من تفشي فيروس كورونا في السجون .

-الولايات المتحدة الأمريكية تعلن موافقتها على أول اختبار بالأجسام المضادة لفحص فيروس الكورونا المستجد .

03 إبريل 2020 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا.

- البرازيل تمدد إغلاق حدودها البرية 30 يوماً وسط تفشي كورونا .

5 إبريل 2020 م

- مصرع 11 شخصا بانفجار بمنجم فحم في منطقة كوكونوبا بوسط كولومبيا.

- زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب مدينة العقبة الأردنية .

- وفاة 621 شخصاً في بريطانيا بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 4934.

06 إبريل 2020 م

- القوات الأمريكية تعلن حالة طوارئ صحية في قواعدها العسكرية بمنطقة كانتو شرق اليابان.

- سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة, جنوب العراق.

- رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعلن خطة ضخمة لدعم الاقتصاد في بلاده. بقيمة 988 مليار دولار.

- مقتل 20 عسكريًا في هجوم إرهابي شمال مالي .

07 إبريل 2020 م

- الصين ترفع آخر القيود عن مدينة "ووهان" بؤرة تفشي كورونا .

// يتبع //

13:54ت م

0096

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة العشرون

08 ابريل 2020 م

- قدّم قادة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي ، خطة جديدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين ، لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا (19-COVID) .

09 إبريل 2020 م

- الرئيس العراقي برهم صالح يكلف رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

- ضربت ثلاثة زلازل خفيفة قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق, من دون وقوع إصابات أو أضرار.

- الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف ( تحالف دعم الشرعية في اليمن ) عن وقف إطلاق النار في اليمن.

10 إبريل 2020 م

أعلنت وزارة الزراعة الأميركية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور (H7N3) في حقل دواجن لأول مرة منذ عام 2017م.

- ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر منطقة وادي عربة جنوب الأردن ، دون أن تسجل أية إصابات أو أضرار.

- الولايات المتحدة الأمريكية تعلن مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي لمن يوفر معلومات عن أحد قادة حزب الله الإرهابي في العراق، يدعى "محمد كوثراني" .

11 إبريل 2020 م

- الجيش التشادي يُعلن القضاء على ألف مسلح من جماعة بوكو حرام الإرهابية .

12 إبريل 2020 م

- مصرع ستة أشخاص مع اجتياح عواصف وأعاصير جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

14 إبريل 2020 م

- مصرع 32 شخصا جراء اجتياح الأعاصير والعواصف لجنوب الولايات المتحدة مما ألحق أضرارا بمئات المنازل.

- ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 12 ألف .

15 إبريل 2020 م

- مقتل 29 شخصًا في هجومين شرق الكونغو الديمقراطية .

16 إبريل 2020 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 3ر4 درجات على مقياس ريختر، ولاية مانيسا غربي تركيا.

- أعلنت المملكة العربية السعودية، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- .

17 أبريل 2020 م

- الصين تؤكد "عدم تسترها" على عدد المصابين بكوفيد-19.

- عاد رائدا فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ) ورائد من وكالة الفضاء الروسية من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض الكوكب الذي يواجه تفشي فيروس كورونا.

المليشيا الحوثية الإرهابية تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية.

// يتبع //

13:54ت م

0097

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الحادية والعشرون

18 إبريل 2020 م

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر هجوم إرهابي مٌسلح على موقع في ولاية بلاتو وسط نيجيريا.

- مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة بإقليم خاباروفسك الروسي .

19 إبريل 2020 م

- المغرب تعلن عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 2855 حالة .

- وفاة نحو 24 شخصًا جراء الفيضانات في الكونغو الديموقراطية .

- إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة يصل إلى 720,630 إصابة وأكثر من 37,202 ألف حالة وفاة .

20 إبريل 2020 م

- زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب قبالة الساحل الشرقي لليابان .

21 أبريل 2020 م

- أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 828 وفاة جديدة داخل المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

- وزراء الزراعة بدول مجموعة العشرين، يؤكدون أهمية العمل لضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي بما يتماشى مع بيان قادة دول مجموعة العشرين بتاريخ 26 مارس 2020 م حول فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ).

- إلغاء سباق ماراثون برلين بسبب فيروس كورونا .

- منظمة العمل الدولية تكشف عن خسائر فادحة في الناتج والوظائف في جميع القطاعات جراء كوفيد - 19 ، موضحة أن البلدان النامية هي الأشد تضررا، والفقر في ازدياد.

22 إبريل 2020 م

- مجلس الشيوخ الأمريكي يقر دعما بقيمة 484 مليار دولار لإجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا .

-ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في روسيا إلى نحو 58 ألفًا .

23 إبريل 2020 م

- منظمة الصحة العالمية تؤكد أن إجراءات الإغلاق نجحت في وقف انتشار كورونا المستجد (كوفيد 19 ).

24 إبريل 2020 م

- السلطات اليابانية تعلن أن 43 فردا اضافيا من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية في محافظة ناجازاكي جنوب غربي البلاد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

- إندونيسيا تعلق الرحلات الجوية والبحرية المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا.

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن تمديد وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة شهر .

- الاتحاد الدولي لكرة القدم يدفع 150 مليون دولار للاتحادات الوطنية لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوقع، خطة دعم اقتصادي إضافية تصل قيمتها إلى نحو 500 مليار دولار، بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر جراء القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

- رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ، تدعو لسد الفجوة التمويلية الصحية البالغة 8 مليارات دولار أمريكي بشكل فوري .

// يتبع //

13:54ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثانية والعشرون

25 أبريل 2020 م

- الولايات المتحدة الامريكية تطالب دول العالم تمديد حظر برنامج الأسلحة الإيراني .

- مصرع 39 شخصًا إثر انهيارات أرضية في كينيا ، نتيجة موجة من الأمطار الغزيرة.

26 إبريل 2020 م

- المملكة العربية السعودية توقع عقدًا مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد بقيمة 995 مليون ريال ، شاملة جميع الأجهزة والمستلزمات، وعدد 500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات، وإنشاء ستة مختبرات إقليمية.

27 إبريل 2020 م

الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا "يقترح اجراء 5 تبديلات لدى معاودة النشاط الكروي التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

- بريطانيا تعلن وفاة 360 شخصًا داخل المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا .

أحداث شهر مايو 2020

01 مايو 2020 م

- ماليزيا تخفف قيود كورونا وتسمح باستئناف أنشطة معظم الأعمال، لتخفف بذلك القيود التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

- الإمبراطور الياباني ناروهيتو يحتفل بالذكرى السنوية الأولى لجلوسه على عرش الأقحوان في ظل حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

في الهند ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) الى 1147 والاصابات الى 35043 .

- قتل 5 أشخاص وأصيب حوالي 18 آخرين بجروح بسبب انفجار مستودع يحوي اسطوانات غاز ببلدة نبل بريف حلب الشمالي.

إقامة سباق جائزة المجر الكبرى في غياب الجمهور، بسبب فيروس كورونا المستجد.

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 2,349 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

02 مايو 2020 م

- قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون إثر وقوع انفجار بالقرب من سجن لغمان في مدينة مهترلام بإقليم لغمان شرق أفغانستان.

- فرنسا تسجل 166 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد .

- الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 مسلحاً إرهابيا ًفي مداهمة أمنية بسيناء .

03 مايو 2020 م

- ضرب زلزال بلغت شدته 7ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة ساحلية في جنوبي بيرو.

- غناسينغبي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لتوجو .

زلزال بقوة 5.4 درجة يهز تايوان .

- القوات المسلحة المصرية تعلن عن مقتل 126 مسلحًا عثر بحوزتهم عدد من الأسلحة المختلفة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء، وتدمير 228 وكرا تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها.

- بريطانيا تسجل 315 وفاة جديدة بفيروس كورونا لتصل عدد الوَفَيَات إلى 28446 .

- سجلت فرنسا 135 وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد ، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24895 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 29,671 إصابة مؤكدة و 1,452 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

// يتبع //

13:54ت م

0099

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثالثة والعشرون

04 مايو 2020 م

- نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل حالات اصابة جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ 11 مارس 2020 .

- أعلنت جنوب أفريقيا، عن زيادة حادة بعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، بعد يومين من تخفيف قيود الإغلاق التي استمرت خمسة أسابيع في البلاد.

- أعلنت الحكومة النيجرية أنّ وزير العمل محمد بن عمر توفي الأحد عن 55 عاماً بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

05 مايو 2020 م

- مقتل شخصين في انهيار منجم في ليبيريا وفقدان العشرات .

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخين بالستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق وسقوطهما داخل محافظتي (عمران وصعدة) .

- فرنسا تسجل 330 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .

- ليبيا تسجل زلزالا بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر.

- أعلنت نيجيريا وفاة أكثر من 100 شخص، خلال 10 أيام، في محافظة جيغاوا، نتيجة مرض غامض.

06 مايو 2020 م

- قرر الاتحادان الإثيوبي والليبيري لكرة القدم إلغاء الموسم الكروي المحلي، دون تحديد بطل مع إلغاء الصعود والنزول، وذلك بعد صعوبة استئناف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

- ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الهند إلى 1694 حالة والإصابات إلى 49391

- سقطت ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" مجهولة المصدر في محيط مطار بغداد الدولي.

- ضرب زلزال بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر في بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا.

- لقي أكثر من 200 شخصًا مصرعهم ، وتشرد 100 الف شخص في فيضانات مستمرة تشهدها كينيا منذ ثلاثة أسابيع.

- لقي 45 من عمّال المناجم مصرعهم ، إثر انهيار منجم ذهب شمال غرب ليبيريا.

- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يؤكد أنه كان بوسع الصين إنقاذ حياة مئات الآلاف في مختلف أنحاء العالم، لو كانت أكثر شفافية بشأن فيروس كورونا المستجد.

- الحكومة البلجيكية تعلق منافسات كرة القدم ، بسبب فيروس كورونا المستجد.

07 مايو 2020 م

- لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم ونقل مئات إلى المستشفيات على أثر تسرب للغاز في مصنع لمواد كيميائية في جنوب شرق الهند.

- الأمم المتحدة تصدر نداءً لجمع 7ر6 مليارات دولار أمريكي لحماية ملايين الأرواح ووقف انتشار فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة.

- إعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

- صندوق النقد الدولي يوافق على طلبات مساعدة طارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من 50 بلدا من أعضائه الـ 189بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار دولار، وأنه يواصل المعالجة العاجلة لأكثر من 50 طلبا آخر.

- أطلقت الأمم المتحدة، خطة استجابة إنسانية محدثة تهدف إلى جمع ما مقداره 6.7 مليار دولار للتصدي لانتشار كوفيد-19 .

// يتبع //

13:54ت م

0100

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الرابعة والعشرون

08 مايو 2020 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 4,6 درجات على مقياس ريختر قرب جبل دماوند، أعلى قمة في إيران, نتج عنه مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين.

- الهند تسجل 103 وفيات و3390 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

- مصرع 72 شخصًا بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة في رواندا .

- أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن إلغاء نسخة هذا العام من بطولة دوري الأمم بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

09 مايو 2020 م

- الأرجنتين تمدد تدابير الحجر الصحي في العاصمة بوينس أيرس ، وتخفف القيود في باقي أنحاء البلاد والتي تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا.

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 1,557 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

- سجّلت البرازيل أكثر من عشرة آلاف وفاة ومئة وخمسين ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، في البلاد التي تُعد الأكثر تأثّراً بالفيروس في أمريكا اللاتينيّة.

10 مايو 2020 م

- مقتل امرأة يمنية في قصف حوثي على تجمعات للمدنيين بمحافظة البيضاء .

- ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 2109 حالة . فيما زاد عدد الاصابات به إلى 62939 حالة.

- حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا تتخطى 200 ألف .

- لقي 12 شخصًا حتفهم في إنهيار أرضي وذلك إثر هطول أمطار غزيرة في منطقة "ألي" بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا.

- إثيوبيا تعترف في رسالة بعثت بها إلى الاتحاد الأفريقي أنها أسقطت طائرة الشحن المدنية التي تحطمت في الصومال عن طريق الخطأ. وأدى ذلك إلى مقتل خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة التابعة لإحدى الشركات والمسجلة في كينيا.

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 26,660 إصابة مؤكدة و 1,737حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

11 مايو 2020 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق اليابان .

- زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر، يضرب منطقة وادي الأردن .

- روسيا تسجل 94 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2009 .

- فرنسا تبدأ بتخفيف إجراءات الحجر الصحي العام الذي فرض منذ الـ 17 من مارس لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

- ضرب زلزال بلغت قوته أربع درجات على مقياس ريختر جنوب غربي كوسان في كوريا الشمالية.

- أعلنت الحكومة الصومالية مقتل 3 قياديين خطرين من حركة "الشباب" الإرهابية في هجوم مسلح شنته على منزل في إقليم جوبا الوسطى جنوبي البلاد.

- الحكومة البريطانية تفتح الباب أمام عودة المنافسات الرياضية اعتبارًا من الأول من يونيو 2020 .

- إصابات كورونا تتجاوز 63 ألفاً في عموم إفريقيا .

12 مايو 2020 م

- الحكومة الأردنية تعلن، أنّ أوّل أيّام عيد الفطر المبارك سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح فقط بالخروج سيراً على الأقدام.

- جيبوتي ترفع تدابير العزل الإلزامي لفيروس كورونا بشكل تدريجي .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 1,064 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

// يتبع //

13:54ت م

0101

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الخامسة والعشرون

13 مايو 2020 م

- سجلت البرازيل أكثر من 800 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا لأول مرة منذ تفشي الفيروس.

- ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الهند إلى 2415 حالة والإصابات 74281 .

- أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن القوات النيجرية وقوات متحالفة معها من دول مجاورة قتلت 75 إرهابيًا من جماعة "بوكوحرام" في عمليات أمنية متفرقة في المنطقة التي تتلاقى فيها حدود النيجر ونيجيريا وتشاد.

- الولايات المتحدة تصنف إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا وكوبا ضمن قائمة الدول المعرقلة لجهود مكافحة الإرهاب الأمريكية .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 21,467 إصابة مؤكدة و 1,426 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

14 مايو 2020 م

- الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إسبانيا تتجاوز 200 حاله وفاة .

- الحكومة اليابانية ترفع حالة الطوارئ في 39 مقاطعة يابانية، فيما أبقت القيود على طوكيو وأوساكا.

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 20,869 إصابات مؤكدة و 1,701 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

15 مايو 2020 م

- القوات المسلحة المصرية تعلن عن القضاء على بؤرة إرهابية بإحدى مزارع شمال سيناء، ومقتل 13 مسلحا.

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 27,191 إصابة مؤكدة و 2,043 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

16 مايو 2020 م

- أفريقيا تسجل 2664 حالة وفاة بسبب وباء كورونا وأكثر من 80 ألف إصابة .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 22,977 إصابة مؤكدة و 1,325 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

- سجلت فرنسا 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 27625.

17 مايو 2020 م

- مقتل وإصابة 19 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني بغرب تعز .

- عدد إصابات فيروس كورونا في سويسرا يصل إلى 30572 حالة والوفيات 1879.

- أعلنت السلطات الصحية الهندية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد إلى 2872 حالة وعدد الإصابات إلى 90927 حالات.

- الحكومة المصرية تعلن فرض حظر التجول ووقف المواصلات العامة وغلق المحال التجارية خلال أسبوع عيد الفطر .

- بريطانيا تسجل 170 وفاة بسبب فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 34636 حالة وفاة .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 31,967 إصابة مؤكدة و 1,394حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

18 مايو 2020 م

- قررت الحكومة الموريتانية ، تعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط، وذلك بسبب وجود قرابة 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة.

- قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح بتفجير سيارة مفخخة استهدفت منشأة أمنية في ولاية غزني شرق أفغانستان.

- عدد وفيات فيروس كورونا في الهند يتجاوز 3 آلاف وإجمالي الإصابات يصل إلى 96169 .

- العراق يطبق الحظر المناطقي على ستة أحياء في العاصمة بغداد لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

- الكويت تسجّل 841 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة .

- المغرب تعلن عن تمديد مفعول حالة الطوارئ الصحية لمدة ثلاثة أسابيع إضافية .

وقوع تفجير إرهابي بالصومال أدى إلى مقتل مسؤول صومالي وعدد من حراسه.

// يتبع //

13:54ت م

0102

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة السادسة والعشرون

19 مايو 2020 م

- المكسيك تسجل 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 155 حالة وفاة .

في الارجنتين تسجيل 382 حاله وفاة و8371 حالة إصابة بفيروس كورونا .

- مصرع أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين بزلزال ضرب جنوب غربي الصين بقوة 5 درجات على مقياس ريختر .

- اليابان تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و11 وفاة.

- المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون يعلن عن اتفاق أطراف الصراع السوري على المشاركة من جديد في اجتماعات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة لصياغة الدستور، وذلك بعد رفع قيود السفر وانتهاء ازمة وباء " كوفيد - 19 " .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 24,481 إصابة مؤكدة و 933 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

- تحطم طائرة عسكرية روسية ومصرع طاقمها بالقرب من موسكو.

- الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا يعفو عن 400 سجين لمنع انتشار فيروس كورونا بالسجون .

20 مايو 2020 م

- أعلن جيش النيجر مقتل 12 من جنوده وإصابة 10 آخرين بجروح في هجوم شنه إرهابيون من جماعة بوكو حرام على مركز بلابرين العسكري في جنوب شرق البلاد.

- زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ساحل نيكاراجوا .

- الهند تسجل 140 حالة وفاة و5611 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

- مصر تسجل 745 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة.

- بريطانيا تسجل 363 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجل 23,405 إصابات مؤكدة و 1,324 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

- زلزال بقوة 2ر6 درجة يضرب منطقة البحر المتوسط .

21 مايو 2020 م

اجمالي عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في بريطانيا يرتفع إلى 36 ألف .

- الصحة المصرية تسجل 774 إصابة جديدة بكورونا و 16 حالة وفاة .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 22,860 إصابة مؤكدة و 1,397 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

- سجلت البرازيل رقما قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) بلغ 1188 حالة وفاة .

22 مايو 2020 م

- ألمانيا تسجل 460 إصابة جديدة و27 حالة وفاة بفيروس كورونا .

- روسيا تسجل 8894 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الوفيات يصل إلى 3249 حاله.

- اليابان تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الوفيات يصل إلى 802 حاله وفاة منذ بدء الجائحة .

- لقي 15 شخصًا مصرعهم جراء اشتباكات عرقية شهدتها ولاية كروس ريفير في نيجيريا.

- أعلنت هيئة الطيران الباكستانية أن طائرة تابعة لشركة الطيران الباكستانية على متنها حوالي مئة شخص تحطمت في كراتشي عاصمة الجنوب. ونجى من الموت شخصين فقط .

- معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة بجمهورية العراق الدكتور علي علاوي يصل والوفد المرافق له إلى الرياض .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 20,522 إصابة مؤكدة و 1,089 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

// يتبع //

13:55ت م

0103

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة السابعة والعشرون

23 مايو 2020 م

- الحكومة البريطانية تفرض حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا على الوافدين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

- مقتل 21 إرهابيًا كانوا يخططون لارتكاب عمليات عدائية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية شمال سيناء.

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 24,268 إصابة مؤكدة و 1,852 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

24 مايو 2020 م

- جامعة الدول العربية تدعو إلى الإيقاف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا والانخراط في الحوار السياسي .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 26,229 إصابة مؤكدة و1,047 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

- بوركينا فاسو وساحل العاج تطلقان عملية عسكرية مشتركة على الحدود بينهما ضد عناصر الجماعات المسلحة .

25 مايو 2020 م

- لقي ثمانية إرهابيين مصرعهم وقبض على 38 آخرين، خلال عملية مشتركة بين جيشي بوركينا فاسو وكوت ديفوار على الحدود بين البلدين .

- مرشح الحزب الحاكم في بوروندي القائد العسكري المتقاعد إيفاريست ندايشيمي يفوز في انتخابات الرئاسة .

26 مايو 2020 م

- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا يتجاوز 21 ألف .

27 مايو 2020 م

- البرازيل تقترب من عتبة 400 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ، وعدد الوفيات يصل الى 24 ألفا و512.

- تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا في لبنان ، رفعت العدد التراكمي إلى 1161 حاله .

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (نجران).

- منظمة التحرير الفلسطينية تقرر إنهاء الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل .

28 مايو 2020م

- منظمة التحرير الفلسطينية تدعو دول العالم لتحويل مواقفها الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية إلى واقع عملي .

- تسجيل أكثر من 4000 إصابة إضافية و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تشيلي ، ليبلغ العدد الإجمالي 86 ألفا و943 حالة مسجلة.

29 مايو 2020 م

- الحكومة الأفغانية تعلن مقتل 14 عنصراً من قوات الأمن شرق البلاد في أول هجوم تتبناه حركة طالبان منذ إعلانها وقف إطلاق النار.

الولايات المتحدة الامريكية تسجل 21,304 إصابه بفيروس كورونا المستجد و 1,265 حاله وفاة.

30 مايو 2020 م

- بريطانيا تسجل 215 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38376 .

- الحكومة البريطانية تسمح باستئناف المنافسات الرياضية من الأول من يونيو ، بعد تعليقها لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إطلاق صاروخ للفضاء بنجاح لأول مرة منذ 10 سنوات يحمل رواد فضاء من الأراضي الأمريكية.

// يتبع //

13:55ت م

0104

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثامنة والعشرون

31 مايو 2020 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 3 ر5 درجات حسب مقياس ريختر أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي, شمال شرقي بغداد .

- أعلن المركز الأفريقي لمراقبة الامراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قارة أفريقيا وصل إلى 135 ألفًا و 292 حالة ، مع تسجيل 3922 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس.

أحداث شهر يونيو 2020 م

01 يونيو 2020 م

- قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة .

- مقتل 30 شخصًا في هجمات مُسلحة في بوركينافاسو .

02 يونيو 2020 م

- إصابة 16 لاعباً في فريق فاسكو دا غاما البرازيلي بفيروس كورونا .

-المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة تنظم مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 . بمشاركة ما يزيد عن 126 جهة منها 66 دولة و 15 منظمة أممية و 3 منظمات حكومية دولية و أكثر من 39 منظمة غير حكومية .

-معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة يعلن عن التزام المملكة العربية السعودية بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، وخطة مواجهة (كوفيد ـ 19) في اليمن، يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبقية المنحة البالغة 200 مليون دولار تُنفذ من خلال المركز

- وزارة الدفاع الأمريكية تعلن نشر وحدات من الشرطة العسكرية والجيش في العاصمة واشنطن لفرض الأمن .

03 يونيو 2020 م

- حصيلة الإصابات بكورونا في الهند تتجاوز 200 ألف .

- رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم تعلن أن نادي كارباتي لفيف وُضِع في الحجر الصحي بعد الكشف عن 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وأفراد من جهازه الفني.

- ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في السودان إلى 5310 حالات .

- زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب شمال تشيلي .

- زلزال بقوة خمس درجات يضرب محافظتي بغداد وديالى العراقيتين .

04 يونيو 2020 م

- الحكومة الألمانية تؤجل القمة المقرر عقدها في شهر سبتمبر بين الاتحاد الأوروبي والصين في ألمانيا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

- زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال هالماهيرا في إندونيسيا.

- مقتل 19 إرهابيًا نتيجة ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي في شمال العراق .

- ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في البرازيل إلى أكثر من 34 ألف حالة.

// يتبع //

13:55ت م

0105

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة التاسعة والعشرون

05 يونيو 2020 م

- أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة تجاوز عتبة 108 آلاف حالة.

- منظمة الصحة العالمية ترحب بجمع 8,8 مليارات دولار لتمويل لقاحات الأمراض المعدية .

-جو بايدن يفوز رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية .

06 يونيو 2020 م

- مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة مع كل من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تسفر عن إطلاق إعلان القاهرة متضمنًا مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

- المملكة العربية السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتؤيد دعوة فخامة الرئيس المصري وقف إطلاق النار في ليبيا وفق المبادرة التي تضمنها إعلان القاهرة.

07 يونيو 2020 م

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُصدر أوامر بسحب عناصر الحرس الوطني من العاصمة بعد تراجع وتيرة التظاهرات .

- ضرب زلزال بلغت قوته 5,9 درجات على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة .

08 يونيو 2020 م

- الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات على مسؤول غواتيمالي سابق وأسرته بتهم الفساد .

- الرئيس التونسي قيس سعَيد يقرر، رفع حظر التجول بكامل الأراضي التونسية .

- سقوط صاروخ في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد .

- الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على خطوط الشحن الإيرانية.

09 يونيو 2020 م

- زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة بورو الإندونيسية .

- أعلنت حكومة بوروندي ، وفاة رئيسها بيير نكورونزيزا المنتهية ولايته عن عمر ناهز 56 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

- مقتل 13 شخصاً إثر انهيار مبنى سكني في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

10 يونيو 2020 م

- الأمم المتحدة تعلن بدء جولة محادثات عسكرية بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق .

11 يونيو 2020 م

- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يفتتح، منتدى الدول الصغيرة، والاحتفال بذكرى توقيع ميثاق الأمم المتحدة 75.

- مصرع وإصابة أربعة من عناصر الجيش العراقي بسقوط قذيفة هاون على عجلة عسكرية جنوب كركوك .

- المملكة العربية السعودية تستضيف رالي داكار السعودية 2021" للعام الثاني على التوالي .

- ارتفاع حصيلة غرقى مركب الهجرة غير النظامية بشواطئ تونس الى 53 مهاجرا غير شرعي .

// يتبع //

13:55ت م

0106

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثلاثون

12 يونيو 2020 م

- مقتل شخص وإصابة خمسة عشر جراء انفجار في مدينة راولبندي الباكستانية .

13 يونيو 2020 م

- روسيا تسجل 8706 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 114 حالة وفاة .

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .

- فرضت السلطات الصينية حجراً طارئاً على 11 حيّا في بكين عقب اكتشاف عشرات الإصابات بكوفيد-19 في سكان العاصمة .

- زلزال بقوة 3ر6 درجات يضرب جنوب غربي اليابان .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 22,317 إصابة مؤكدة و 711 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

14 يونيو 2020 م

- البرازيل تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة .

- الصين تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

- الأمم المتحدة تعلن مقتل عنصرين من قوات حفظ السلام في شمال مالي .

- ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات محافظة بينغول في شرق تركيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بعد انهيار برجين للمراقبة.

- قيادة العمليات المشتركة في العراق تندد باختراق الطائرات التركية للأجواء العراقية .

- العاهل المغربي الملك محمد السادس يجري عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح .

15 يونيو 2020 م

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة ( خميس مشيط ) .

- أعلن سلاح الجو الأمريكي تحطم مقاتلة كانت تقوم بمهمة تدريبية من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في شرق المملكة المتحدة في بحر الشمال .

- منظمة الصحة العالمية تُعرب عن قلقها إزاء التفشي لفيروس كورونا المستجد في الصين.

- قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط عدداُ من الطائرات دون طيار "المفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .

- جامعة الدول العربية تؤكد إدانتها ورفضها للتدخل التركي في ليبيا واستجلاب المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى البلاد، مشددةً على أن موقفها ثابت وواضح ولم يتغير من التدخلات التركية في الدول العربية سواءً في ليبيا أو سوريا أو العراق.

16 يونيو 2020 م

- الصين تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعودة الإغلاق في جزء من العاصمة .

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .

-سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي .

- فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على ستة مواطنين نيجيريين، نظير استهدافهم عددٍ من الشركات والأفراد الأمريكيين.

// يتبع //

13:55ت م

0107

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الحادية والثلاثون

17 يونيو 2020 م

- بايرن ميونخ يحقق لقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي والثلاثين في تاريخه .

- أرامكو السعودية تتم صفقة استحواذها على حصة 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة .

- أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز إصابته بفيروس كورونا المستجد.

- منظمة الصحة العالمية تعلن عن نجاح دواء في الأسواق في علاج كوفيد 19 .

- دول تحالف دعم الشرعية في اليمن ترحب برفع اسم التحالف من مرفقات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح اعترافا بجهوده في حماية الأطفال في اليمن وحول العالم .

-ميليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز مساعدات صحية خاصة بمكافحة وباء كورونا تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

- رابطة محترفي كرة القدم في الإمارات تقرر عدم استكمال منافسات موسم 2019-2020 من الدوري المحلي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

- الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته، وذلك بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين" الذي دخل حيز التنفيذ .

18 يونيو 2020 م

- الصين تعلن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا غالبيتهم في بكين.

- وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية تعلن عن إدانتها وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية.

- الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج على قصف قرى عراقية .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 22,834 إصابة مؤكدة و 754 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

- الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يُقرر إلغاء نهائي الكأس وعدم تتويج بطل للدوري ، بسبب فيروس كورونا المستجد.

- لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم في الكوت ديفوار، إثر انهيار أرضي بمنطقة "أنياما" ضواحي العاصمة الاقتصادية أبيدجان.

19 يونيو 2020 م

- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعلن حزمة مساعدات إنسانية جديدة بحوالي 93 مليون دولار لتعزيز جهود الولايات المتحدة المستمرة في الاستجابة لوباء (كوفيد - 19) ومساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم على التغلب على الدمار الناجم عن الفيروس.

- مصر تحيل أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي.

- أعلنت الحكومة المكسيكيّة أنّ حصيلة الوفيات جرّاء وباء كوفيد-19 في البلاد تجاوزت عتبة العشرين ألف حالة.

20 يونيو 2020 م

- وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، تؤكد أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب .

- ارتفاع عدد وفيات كورونا في البرازيل إلى 50 ألف حالة .

21 يونيو 2020 م

- وفاة لاعب كرة القدم العراقية السابق أحمد راضي، متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

- حالات الوفاة في البرازيل جراء كورونا تتجاوز 50 ألفا ، في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس مليون حالة.

// يتبع //

13:55ت م

0108

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثانية والثلاثون

22 يونيو 2020 م

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" :تعلن استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق النار الشامل وعقد اجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض.

-المملكة العربية السعودية تقرر إقامة حج عام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن اعتراض وتدمير (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) و (3) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين بالمملكة .

24 يونيو 2020 م

- البرلمان العربي يصوت بالموافقة على قرار بشأن إدانة الهجمات الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الانقلابية على المدنيين في المملكة العربية السعودية .

- البرلمان العربي يُقر الإستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيران وتركيا .

- وقعت 170 دولة عضو ومراقبة في الأمم المتحدة وكيانات أخرى على رسالة تأييد لدعوة الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار والوقوف متحدين عالمياً للقضاء على جائحة كوفيد-19.

- البرلمان العربي يعلن رفضه أي خطط أو إجراءات تقوم بها (إسرائيل) لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات .

25 يونيو 2020 م

- ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريشتر منطقة سييرا شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

- المملكة العربية السعودية ترحب بقرار حكومة جمهورية كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية .

- أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات عام 2023 إلى أستراليا ونيوزيلندا، بعد فوز ملفهما المشترك لاستضافة البطولة على الملف الذي تقدمت به كولومبيا.

- حسم ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1990، وذلك بعد خسارة منافسه الوحيد مانشستر سيتي أمام مضيفه تشلسي 1-2 ، في ختام المرحلة الحادية والثلاثين.

- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تخصيص مبلغ 1,5 مليار دولار من أجل مساعدة الاتحادات الأعضاء التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك على شكل منح وقروض.

26 يونيو 2020 م

- زلزال بقوة 4ر6 درجة يضرب أقصى غربي الصين .

- زلزال بقوة 5ر5 درجات يضرب غرب تركيا .

- الولايات المتحدة الامريكية تُسجل 2,516 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

27 يونيو 2020 م

- الصين تسجل ارتفاعا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ، وذلك بعد ظهور المرض مجددا في العاصمة بكين.

- الهند تسجل 18552 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد .

// يتبع //

13:55ت م

0109

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثالثة والثلاثون

29 يونيو 2020 م

- إصابة 20 لاعبًا ب فيروس كورونا المستجد قبل أيام من استئناف دوري القدم الأميركي ، بعد توقف نحو أربعة أشهر بسبب "كوفيد-19".

- الرئيس لازاروس شاكويرا يؤدي اليمين الدستورية بصفته رئيسا جديدا لملاوي، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية .

-صدور بيان مشترك بين حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية حول حظر الأسلحة على إيران.

30 يونيو 2020م

- مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على المملكة بالصواريخ والطائرات بدون طيار .

- أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل السماح لرعايا 14 دولة بالدخول إلى أراضيه ابتداءً من 1 يوليو، من بينها أستراليا وكندا واليابان والمغرب وكوريا الجنوبية.

- محتجون يقطعون الطرق في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجًا على انقطاع التيار الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار .

أحداث شهر يوليو 2020 م

01 يوليو 2020 م

- البرازيل تسجل، 33846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 1280 وفاة.

- مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم يعلن أن عدد الإصابات بمرض كوفيد 19 يتزايد كل يوم، وقد بلغ عدد المصابين في العالم 10،3 ملايين شخص، وأكثر من 655 ألف حالة وفاة.

- الولايات المتحدة الأمريكية تسجّل 43,644 إصابة مؤكدة و 560 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

- أعلن الجيش الجزائري القضاء على 12 عنصراً إرهابياً والقبض على خمسة عناصر آخرين، فيما استسلم ثلاثة آخرون للجهات العسكرية في البلاد، وذلك خلال السداسي الأول من العام 2020 م.

قوات التحالف تنفذ عملية نوعية رداً على تهديد الميليشيات الحوثية.

- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) بلغت 60,632 .

02 يوليو 2020 م

- مصرع 24 شخصا وإصابة سبعة آخرين بهجوم مسلح بوسط المكسيك .

- لقي 50 شخصًا مصرعهم إثر انهيار أرضي في منجم للجاد شمال بورما.

- سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، ، 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3315.

- مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في انفجارين قرب مستشفى في أفغانستان.

- بريطانيا تعلن إعادة فتح المدارس والكليات في شهر سبتمبر .

03 يوليو 2020 م

- عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان كاستيكس رئيسًا جديدًا للوزراء في إطار إعادة تشكيل لمجلس الوزراء.

- قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات التحالف المشتركة تعترض وتدمر عدد (4) طائرات بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .

- لقي 20 شخصاً حتفهم وأصيب ثمانية بجروح جراء اصطدام قطار بحافلة ركاب في إقليم البنجاب شرقي باكستان.

- الولايات المتحدة الامريكية تسجّل 53,301 إصابة مؤكدة و 624 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا .

- البرازيل تتجاوز مليون ونصف حالة إصابة بكوفيد-19 .

// يتبع //

13:55ت م

0110

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الرابعة والثلاثون

04 يوليو 2020 م

- قوات التحالف الدولي توجه ضربات جوية على أنفاق تنظيم "داعش" الإرهابي شمال العراق .

الحكومة العراقية تدين تركيا عبر رسالتين سلمتهما للسفير التركي على خلفية الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية .

- الولايات المتحدة الأمريكية تحتفي باليوم الوطني 244 عاماً من الإستقلال الأمريكي عن العرش البريطاني في عام 1776م.

05 يوليو 2020 م

- إرتفاع عدد القتلى في احتجاجات إثيوبيا إلى 166 قتيلاً ، على خلفية مقتل فنان مشهور كان يركز على حقوق جماعة أورومو العرقية في البلاد.

06 يوليو 2020 م

- ولاية فيكتوريا الاسترالية تسجل اعلى حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الوباء .

- ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في اليابان إلى 24 قتيلا .

- اتفاق عربي صيني على الارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة ، في ختام أعمال الدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، قائمةً بأسماء الشركات التي حصلت على أموال من برنامج مساعدات ضخم بقيمة 660 مليار دولار مرتبط بجائحة كوفيد-19.

- زلزال بقوة 4,6 درجات يضرب العاصمة الأفغانية .

- الأمم المتحدة تطلق أسبوع مكافحة الإرهاب الافتراضي 2020 .

منظمة اليونسكو تتبنى بالإجماع قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها .

- مسلحون مجهولون يغتالون الخبير الأمني والمحلل السياسي الإعلامي العراقي هشام الهاشمي.

- ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية .

07 يوليو 2020 م

- أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

08 يوليو 2020 م

- ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في إثيوبيا إلى 239 قتيلاً ، على خلفية مقتل مغن مشهور .

- طيران التحالف الدولي يدمر ثلاثة كهوف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك بالعراق .

- زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب منطقة شرق خانقين بمحافظة ديالي شمال شرقي بغداد .

- القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخ بالستي ، لاستهداف المدنيين وسقوطه داخل محافظة (مأرب) .

- المكسيك تسجل قرابة سبعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا .

09 يوليو 2020 م

- الحكومة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل لوضع حد لانتهاكات المتمردين الحوثيين بحق المدنيين .

- انتهاء محادثات سد النهضة الإثيوبي دون تحقيق أي توافق بين الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا" .

- الولايات المتحدة الامريكية تعلن فرض عقوبات على عددٍ من المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني لتورطهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الأويغور، والكازاخستانيين، وأفراد الأقليات الأخرى في شينجيانغ.

أعلنت رئيسة بوليفيا جانين آنييز عن تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعها للفحوصات الطبية.

// يتبع //

13:55ت م

0111

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الخامسة والثلاثون

10 يوليو 2020 م

- فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى الصين ، للاعداد ووضع جدول أعمال لتحقيق واسع حول منشأ فيروس كورونا " كوفيد - 19" ، ومعرفة الحيوان الذي نقله إلى الإنسان .

- الولايات المتحدة الامريكية تسجل 59,260 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

11 يوليو 2020 م

- مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار باستمرار إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا .

- جنوب أفريقيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد .

12 يوليو 2020 م

- زلزال بقوة1ر5 ريختر يضرب شمال شرقي الصين .

- البرازيل تؤكد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 84ر1 مليون والوفيات 71 ألفاً و469 حالة .

- قوات التحالف المشتركة تعترض وتدمر صاروخين بالستيين و(6) طائرات بدون طيار "مفخخة" اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية .

13 يوليو 2020 م

-قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعترض وتدمر صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية .

قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية .

14 يوليو 2020 م

- أرامكو السعودية تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لتعزيز الأداء ودعم إستراتيجية النمو عالميًا .

- دولة الإمارات العربية المتحدة تؤجل موعد إطلاق "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ ، بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان.

- أوكرانيا ترفض فرضية الخطأ البشري وتدعو لتحقيق كامل في إسقاط طائرتها في إيران .

- تحطم طائرة شحن تابعة للأمم المتحدة في مطار بوسط الصومال .

- جيبوتي تستكمل إجراءات المصادقة على ميثاق تأسيس ‎مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن . الذي وُقع بالرياض يوم 6 يناير 2020م، من قبل وزراء خارجية الدول المطلة.

- السيطرة على حريق هائل بأنبوب للمواد البترولية في مصر ، تسبب في اشتعال عدد من السيارات وإصابة عدد من الأشخاص.

- إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً لاستهداف المدنيين وسقوطه داخل محافظة (مأرب) .

- إلغاء دورة بازل السويسرية الدولية لكرة المضرب بسبب فيروس كورونا المستجد .

15 يوليو 2020 م

- الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يرحب بتقرير أممي يُثبت ضلوع إيران في الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، ومطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية في عام 2019.

وزارة الخارجية الأمريكية تعلن حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 208 ملايين دولار لدعم جهود الاستجابة لكوفيد-19.

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب النظام الإيراني بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة متظاهرين شاركوا في احتجاجات نوفمبر في البلاد.

- المملكة العربية السعودية تطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط "صافر" والقضاء على الخطر الذي تشكله .

// يتبع //

13:55ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة السادسة والثلاثون

16 يوليو 2020 م

-الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يؤكد خلال لقاء بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة تهديد أمنها القومي في ليبيا .

- أعلنت السلطات الإيطالية أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في البلاد تخطى عتبة الـ35 ألفا.

ريال مدريد يتوج بطلا للدوري الإسباني في كرة القدم للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه .

17 يوليو 2020 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر شرق بابوا غينيا الجديدة، مما دفع بالسلطات إلى التحذير من خطر حصول موجات مد عالية ( تسونامي ).

18 يوليو 2020 م

- الديوان الأميري في دولة الكويت يعلن، أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

- نحو 40 دولة أفريقية تغلق حدودها بالكامل للسيطرة على فيروس كورونا .

19 يوليو 2020 م

صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، يجري عملية جراحية ناجحة .

- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق تعرض المنطقة الخضراء إلى هجوم بثلاث قذائف هاون عيار 82 ملم .

- إصابة 13 شخصاً في إطلاق نار كثيف خلال تجمع في منطقة بولاية إيلينوي الأمريكية .

20 يوليو 2020 م

- انطلاق مسبار الأمل من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، في أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف الكوكب الأحمر - إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر .

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .

- البرازيل تسجل 1ر2 مليون إصابة بفيروس كورونا .

- مجلس النواب المصري يوافق على إرسال عناصر من القوات المسلحة إلى خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية .

21 يوليو 2020 م

- توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن خطة للتعافي الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (857 مليار دولار) لمواجهة تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بالإضافة إلى ميزانية طويلة الأجل تبلغ 074ر1 تريليون يورو (22ر1 تريليون دولار).

- المشاركون في المنتدى الافتراضي العالمي حول دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات الذي عقدته إيسيسكو، يؤكدون أن أي نموذج عالمي للتنمية ينبغي أن يستند إلى منظومة أخلاقية روحية .

- مقتل 15 وإصابة سبعة جنود فى هجوم إرهابي على وحدة عسكرية شرقى بوركينافاسو .

// يتبع //

13:55ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة السابعة والثلاثون

22 يوليو 2020 م

- زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب فيجي .

- زلزال بقوة 7.8 درجات قبالة ألاسكا وإنذار بحصول تسونامي .

- غادر حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.

- اختطاف 16 شخصًا بهجمات مسلحة وسط نيجيريا .

23 يوليو 2020 م

- زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جنوب غرب الصين .

- الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيّرة غرب مدينة سرت .

- أطلقت الصين مسبارها الفضائي في المهمة /تيانوين 1-/ وهي أول مهمة مستقلة لها لاستكشاف كوكب المريخ.

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يجري عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ـ ولله الحمد ـ بالنجاح.

الأمم المتحدة تقرر عقد الجمعية العامة لهذا العام افتراضيا في سبتمبر .

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بسبب تفشي فيروس كورونا .

24 يوليو 2020 م

- وفاة رئيس تنزانيا السابق بنجامين مباكا ، الذي شغل منصبه بين عامي 1995 و2005.

- باريس سان جيرمان بطلاً لكأس فرنسا للمرة 13 في تاريخه بالفوز على سانت إتيان 1 / صفر .

25 يوليو 2020 م

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حالة الطوارئ في هاواي بسبب إعصار دوغلاس .

- كوريا الشمالية تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد رصدها أول إصابة محتملة بفيروس كورونا .

26 يوليو 2020 م

مصرع ثمانية أشخاص في انفجار في مدينة رأس العين التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، في شمال سوريا.

27 يوليو 2020 م

- منظمة الصحة العالمية تؤكد تسارع وتيرة انتشار جائحة كورونا حول العالم، مبينة أنها أصبحت أخطر حالة طوارئ صحية عالمية .

مصرع 26 شخصًا ، جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في عدد من المحافظات في نيجيريا.

- رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020، وذلك تقديرًا لإنجازاته المهمة والمتميّزة في قطاع الكيميائيات.

- أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على القادمين من 27 ولاية تشهد انتشاراً كبيراً لفيروس كورونا المستجد.

28 يوليو 2020 م

- مصدر مسؤول يعلن ان المملكة العربية السعودية ، قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض .

- مجلس الأمن الدولي يرحب بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإعادة تنشيط اتفاق الرياض، مشدداً على أهمية تنفيذه بشكل سريع و فعال.

- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته عقدت أكبر صفقة في تاريخ صناعة الأدوية الأمريكية بقيمة 765 مليون دولار مع شركة (كوداك)، مشيرا إلى أنه استخدم قانون الدفاع الوطني لتوفير قرض لدعم إطلاق الأدوية المضادة لمرض كوفيد-19.

// يتبع //

13:56ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثامنة والثلاثون

29 يوليو 2020 م

- الولايات المتحدة الامريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، حيث أصدرت وزارتا الخارجية والخزانة بيانين منفصلين حول العقوبات التي تشكل الدفعة الثانية من الإجراءات المتخذة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين.

- وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يعلن سحب قرابة 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا .

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعلن استمرار حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان ، لمدة عام واحد .

- البرازيل تسجل أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد .

30 يوليو 2020 م

- سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي . حيث لم تحظ اللائحة بالـ109 أصوات المطلوبة وبالتالي يبقي الغنوشي رئيسا للمجلس .

- زلزال بقوة 4.2 يضرب لوس أنجليس دون وقوع أضرار .

- مصرع ستة أشخاص في تفجير سيارة مفخخة في بلدة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال شرق سوريا.

- مقتل 17 شخصاً على الأقل في تفجير سيارة جنوب العاصمة الأفغانية .

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية .

- الولايات المتحدة الامريكية تقرر توسيع نطاق العقوبات التي فرضتها واشنطن على النظام الإيراني لتشمل المعادن التي تستخدم في دعم برامج طهران النووية.

31 يوليو 2020 م

- منظمة الصحة العالمية تجدد ترحيبها بقرار المملكة باقتصار حج هذا العام على أعداد محدودة نظراً لظروف جائحة كورونا كوفيد 19.

- باريس سان جيرمان يُكمل الثلاثية المحلية بالتتويج بكأس رابطة الأندية الفرنسية لكرة القدم .

أحداث شهر أغسطس 2020 م

01 أغسطس 2020 م

- بريطانيا تؤجل تخفيف إجراءات الإغلاق العام المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا . وسط مخاوف من أن استئناف الأعمال التجارية وإعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي إلى عودة تفشي الفيروس.

- أعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بعد "الانتشار الحاد" لفيروس كورونا، ودعت السكان إلى حجر أنفسهم في المنازل لمدة أسبوعين.

- مقتل سبعة أشخاص بعد تصادم طائرتين في الجو بمدينة أنكوريدج بولاية ألاسكا الأمريكية.

- دولة الإمارات العربية المتحدة تبدأ، التشغيل الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وفق المتطلبات الرقابية ومعايير السلامة والجودة العالمية.

02 أغسطس 2020 م

- ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة، مقاطعة ماغوينداناو في جنوبي الفلبين.

// يتبع //

13:56ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة التاسعة والثلاثون

04أغسطس 2020 م

مصرع ستة أشخاص إثر انفجار وقع في مصنع للكيماويات في مقاطعة هوبي بوسط الصين .

- زلزال متوسط القوة يضرب شمال شرقي مدينة الموصل بالعراق.

- مقتل نحو 15 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية في قصف جوي مكثف استهدف مواقعهم في ريف البوكمال .

انفجار هائل في مرفأ بيروت نتج عنه مقتل 80 شخصا واصابة 4000 الاف آخرين .

- وزارة الصحة اللبنانية تتطالب بإخلاء الأسرة والهيئات الصحية في مدينة صيدا بعد أن امتلأت مستشفياتها بالمصابين جراء انفجار مرفأ بيروت .

- تحطم طائرة شحن كينية جنوبي الصومال .

05 أغسطس 2020 م

- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يسارع بمساندة الطواقم الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين من انفجار مرفأ بيروت .

- مجلس الوزراء اللبناني يقرر فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم حتى تاريخ انفجار بيروت .

- المحكمة الدولية ترجئ النطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري .

- بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المملكة تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت .

06 أغسطس 2020 م

- ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 137 قتيلا وحوالي 5000 جريح.

- قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (الحديدة) باتجاه المملكة.

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ويتفقد موقع الانفجار في مرفأ بيروت .

- قتل 12 شخصًا، إثر هجوم مسلح وقع في محافظة كوغي وسط نيجيريا.

- ارتفاع ضحايا فيضانات السودان إلى 10 قتلى .

- مصر واليونان توقعان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين .

- أعلنت الأمم المتحدة، تضرر 50 ألف شخص على الأقل، جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء كبيرة من السودان.

- الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وشركة لتورطهم في الإخلال باستقرار ليبيا .

- الأمم المتحدة تخصص تسعة ملايين دولار استجابة إنسانية فورية لانفجار بيروت .

07 أغسطس 2020 م

- زلزال قوته 5.5 درجة يضرب غربي أكاري في بيرو .

- عدد الإصابات بفايروس كورونا كوفيد-19 يتجاوز المليونين في الهند .

- وزير الصحة اللبناني حمد حسن يعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 قتيلاً .

- زلزال بقوة 9ر4 درجات يضرب شرقي الجزائر .

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت نتيجة العاصفة الاستوائية "إيسياس" .

- وزراء الطاقة في المملكة والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق يصدرون بياناً مشتركاً استعرض التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية .

- مصرع 16 راكبا، وإصابة العشرات جراء تحطّم طائرة ركاب كانت قادمة من دبي إلى الهند لدى هبوطها في مطار كالكوت بولاية كيرالا.

// يتبع //

13:56ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الأربعون

08 أغسطس 2020 م

- انفجار قوي يهز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو قرب ملعب رياضي ، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 14 شخص.

- حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع خارج قاعدة عسكرية صومالية .

- أعلنت السلطات الإثيوبية، عن نزوح نحو 20 ألف شخص من منازلهم إثر الفيضانات في منطقة أفار، شمال شرقي البلاد.

09 أغسطس 2020 م

- رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا يؤدي اليمين الدستورية بعد فوزه في الانتخابات .

- زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب غرب الجزائر .

- ضرب زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر يقوة 5.1 درجات مدينتي بغداد وخانقين العراقيتين .

- مقتل 43 شخصا على الأقل بانهيارات أرضية في مزرعة للشاي تقع جنوب غرب الهند.

10 أغسطس 2020 م

- فوز الرئيس لوكاشينكو بفترة رئاسة أخرى في روسيا البيضاء .

- لقي عشرة مدنيين مصرعهم جراء انفجارين متتاليين هزا إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

- أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن إمكانية التوصل إلى لقاح آمن وفعال مضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19".

- انفجار ضخم يدمر عدداً من المنازل في ولاية ميرلاند الأمريكية .

- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالة الحكومة.

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المؤتمر الصحفي اليومي بشكل مفاجئ عقب وقوع إطلاق نار في محيط البيت الأبيض.

11 أغسطس 2020 م

- انطلاق قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية افتراضياً تحت عنوان "مؤتمر الشراكات الإستراتيجية في الصحة الرقمية لمكافحة الأوبئة".

- قتل 16 شخصاً خلال غارة في هجوم نفذته ميليشيات مسلحة استهدف قرى بشرق الكونغو ، وذلك في مزيد من العنف العرقي الذي تُحذِّر الأمم المتحدة من أنه قد يُشكِّل جرائم ضد الإنسانية.

- هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر تضرب منطقة بحر الميت جنوب لبنان .

- البرازيل تسجل 52160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

12 أغسطس 2020 م

الناخبون المصريون يتوافدون على مقار الانتخاب لاختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ.

- رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي يُدين الاعتداء التركي السافر على العراق ويُطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لإيقافه .

- المملكة العربية السعودية تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان بصفتها رئيسًا لمجموعة أصدقاء السودان .

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تأجيل تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل.

- إلغاء سباق ماراثون باريس بسبب فيروس كورونا بعد تأجيله مرتين .

- الخارجية العراقية تستدعي سفير تركيا وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الخروقات والانتهاكات العسكرية التركية .

// يتبع //

13:56ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الواحدة و الأربعون

13 أغسطس 2020 م

- زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب محافظة البليدة الجزائرية .

14 أغسطس 2020 م

- جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب أربعة فلسطينيين والعشرات بحالات اختناق .

- الولايات المتحدة تصادر أربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا .

- احتواء انفجار محدود لمصنع ذخيرة للجيش السوداني .

16 أغسطس 2020 م

-تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة .

17 أغسطس 2020 م

- حصيلة وفيات كوفيد-19 في الهند تتجاوز 50 ألفا .

- الشرطة الصومالية تحرر رهائن بعد احتجازهم من قبل مُسلحين بفندق بالعاصمة مقديشو .

- ضرب زلزال بقوة 5,1 درجات قبالة جزيرة هيدرا اليونانية في خليج سارونيك بالقرب من أثينا.

- ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان إلى 64 شخصاً وانهيار 30 ألف منزل .

18 أغسطس 2020 م

- زلزال بقوة 5ر6 درجات يضرب وسط الفلبين .

- منظمة الصحة العالمية تدعو كل دول العالم للانضمام لمنصة كوفاكس للتوزيع العادل للقاح كورونا .

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصدر حكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله ارتكب تلك الجريمة الشنعاء.

19 أغسطس 2020 م

- الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بحكم الإدانة الذي أصدرته المحكمة الخاصة بلبنان، ضد أحد أعضاء حزب الله لدوره في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.

جو بايدن يفوز رسميا بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية .

20 أغسطس 2020 م

- مقتل 11 شخصًا في هجوم مسلح غرب نيجيريا .

- المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في العالم المنعقد في فيينا يختتم أعماله (عن بعد) بإعلان فيينا .

- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة .

- الكويت تعلن رفع حظر التجوّل الجزئي بدءاً من فجر الأحد 30 أغسطس ، مع الإبقاء على حظر بعض الأنشطة.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" وعدد (1) صاروخ بالستي أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .

// يتبع //

13:56ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثانية والاربعون

21 أغسطس 2020 م

- زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب بحر باندا قبالة إندونيسيا .

- الجامعة العربية ترحب بالتزام حكومة الوفاق ومجلس النواب بوقف إطلاق النار في ليبيا وكافة العمليات العسكرية .

- ارتفاع عدد الوفيات بالسيول والأمطار فى السودان الى 74 حالة وفاة.

- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، فرض قيود على تأشيرات 14 مسؤولاً إيرانياً لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نيابة عن النظام الإيراني.

22 أغسطس 2020 م

- إصابة عراقيين بانفجار في محافظة ذي قار جنوب العراق.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير وتدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" وعدد (1) صاروخ بالستي أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية .

- البيت الأبيض يعلن حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ككارثة كبرى .

23 أغسطس 2020 م

- فرنسا تعلن عن رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية بكورونا يبلغ 4897 حالة إصابة جديدة .

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن ترخيص استخدام بلازما الدم للمتعافين كعلاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد في أمريكا .

24 أغسطس 2020 م

- الهند تسجل 61.468 إصابة جديدة بفيروس كورونا ؛ ليتجاوز إجمالي المصابين في البلاد الثلاثة ملايين و44 ألف شخص.

- الحزب الجمهوري يعلن، ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشكل رسمي، لولاية رئاسية ثانية.

25 أغسطس 2020 م

- إصابة عشرات المدنيين في تفجير بسيارة مفخخة استهدف وحدة للقوات الخاصة الأفغانية شمالي أفغانستان .

- الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد انتهاكه للأجواء اللبنانية ، من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

- منظمة الصحة العالمية تعلن أن إقليم أفريقيا الذي يضم 47 دولة أصبح خالياً من شلل الأطفال .

- إعلان حالة الطوارئ في ولاية ويسكونسن الأميركية بسبب أعمال الشغب ، عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود.

26 أغسطس 2020 م

- زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.1 درجات .

27 أغسطس 2020 م

صدور حكم بالسجن مدى الحياة على المسؤول عن الهجومين المميتين على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019، دون إمكانية الإفراج عنه طيلة حياته.

- قُتل 75 شخصًا إثر هجوم مسلح لجماعة بوكو حرام الإرهابية شمال شرقي نيجيريا .

- ارتفاع أعداد وَفَيات فيضانات الأمطار بالسودان إلى 86 قتيلا وإصابة 44.

- تمديد منع تواجد الجمهور في الملاعب الألمانية حتى نهاية عام 2020.

- زلزال بقوة 3،5 يضرب محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق .

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعلن حالة الطوارئ في ولاية أركنساس نتيجة إعصار "لورا" .

- قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا ، وجرى إعادته الى منزله.

- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يعلن موعد فرض العقوبات الأممية على إيران بعد منتصف ليلة العشرين من سبتمبر 2020.

// يتبع //

13:56ت م

0119

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثالثة والاربعون

28 أغسطس 2020 م

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

-الحكومة السودانية والجبهة الثورية، توقعان بالأحرف الأولى على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية . كخطوة أولى في عملية إعادة بناء الأمل والاستقرار للمجتمعات المتضررة من النزاع في السودان.

- زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال باكستان .

29 أغسطس 2020 م

- المجلس العسكري الحاكم في مالي يعلن عن تولي رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا رئاسة الدولة، وقد تم نشر ذلك في الجريدة الرسمية للبلاد، مع نشر قانون أساسي بمثابة نص دستوري.

30 أغسطس 2020 م

- لقي 29 شخصًا مصرعهم جراء انهيار مطعم في مقاطعة "شانشي" شمال الصين.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي في عمل إرهابي ووحشي .

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة .

31 أغسطس 2020 م

- رحبت الولايات المتحدة، وبريطانيا والنرويج، باتفاق السلام بين الجبهة الثورية السودانية وحكومة السودان الانتقالية، التي وُقعت في 28 أغسطس 2020 كخطوة أولى في عملية إعادة بناء الأمل والاستقرار للمجتمعات المتضررة من النزاع في السودان.

- نادي الكويت الكويتي يحسم لقب الدوري الكويتي لكرة القدم للمرة الرابعة تواليًا والـ 16 في تاريخه .

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

- إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز عتبة الـ3.9 ملايين حالة .

أحداث شهر سبتمبر 2020 م

01 سبتمبر 2020م

- زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب تشيلي .

02 سبتمبر 2020 م

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ زيارة إلى العراق .

- ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 176 قتيلاً ، وإصابة 101 شخص بجروح متفاوتة.

- الداخلية المصرية تعلن مقتل 7 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان .

صدور موافقة هيئة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول .

// يتبع //

13:56ت م

0120

عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الرابعة والاربعون

03 سبتمبر 2020 م

- إصابات فيروس كورونا المستجد في البرازيل تتخطى عتبة الأربعة ملايين إصابة .

04 سبتمبر 2020 م

- المكسيك تسجيل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 حاله وفاة .

- قوات الأمن العراقية توجه ضربات جوية على كهوف تابعة لتنظيم" داعش " الإرهابي في جبال حمرين .

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .

05 سبتمبر 2020 م

- ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 219 قتيلاً و158 مصاباً.

06 سبتمبر 2020 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر ساحل تشيلي الشمالي المطل على المحيط الهادئ .

- ارتفاع ضحايا الفيضانات في السودان الى 101وفاة وإصابة 46 آخرين.

- لقي عنصر أمن مصرعه وأصيب آخر في عملية طعن نفذها إرهابيون في محافظة سوسة شرق تونس .

- زلزال بقوة أربع درجات على مقياس ريختر في إقليم تطوان بالمغرب .

- ضرب زلزال قوي جنوب الفلبين وشمال إندونيسيا دون أن يتسبب في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) .

-المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .

- زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق طوكيو .

-هجوم إرهابي استهدف رجُلي أمن في مدينة سوسة بالجمهورية التونسية وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

07 سبتمبر 2020 م

- الهند تسجل أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بكورونا ، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 4 ملايين و204 آلاف و613 حالة.

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر جزيرة فانواتو في المحيط الهادي.

- المتحدث الرسمي للنيابة العامة يعلن عن صدور أحكام نهائية تجاه ثمانية اشخاص مدانين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي -رحمه الله- . حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانيين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم ، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ.

-انطلاق قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين بكلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ألقاها نيابة عنه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الإصابة بكوفيد 19 أكثر من مرة ممكنة، لكن الأعداد محدودة .

08 سبتمبر 2020 م

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة .

- زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا .

- مقتل 14 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية جنوب الصومال .

- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .

// يتبع //

13:56ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الخامسة والاربعون

09 سبتمبر 2020 م

- نجاة نائب رئيس أفغانستان من تفجير قنبلة على جانب طريق في العاصمة كابل.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

- الولايات المتحدة الامريكية تعلن تخفيض عدد قواتها العسكرية في العراق .

10 سبتمبر 2020 م

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران .

- لقي 65 شخصًا مصرعهم بسبب الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها النيجر .

- سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي من دون خسائر.

- نادي الوحدة الاماراتي يعلن عدم إمكانية استكمال منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم المقررة في قطر، بعد إصابة عدد من أفراده بفيروس كورونا المستجد ورفض الاتحاد القاري للعبة تأجيل مبارياته.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار "المفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية .

- الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات على أربعة روسيين لتورطهم بحملة للتأثير على الانتخابات الأمريكية .

- انفجار في مستودعات للذخائر تابعة للجيش الأردني في مدينة الزرقاء شمالي العاصمة عمان .

11 سبتمبر 2020 م

- الهند تسجل أكثر من 96 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 4.5 مليون إصابة .

- الجيش الأردني يعلن ، أن سبب الإنفجار الذي وقع في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء شمالي العاصمة عمان، ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

- لقي خمسون شخصًا على الأقل حتفهم ، في انهيار منجم ذهب قرب مدينة كاميتوجا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية .

12 سبتمبر 2020 م

- مقتل 58 شخصًا في مجزرتين في الكونغو الديمقراطية .

13 سبتمبر 2020 م

- إصابة 90 جندياً من قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان بفيروس كورونا .

- مصرع إرهابيين اثنين بضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي في العراق .

14 سبتمبر 2020 م

- الحكومة الأردنية تعلن، تعليق الدراسة بجميع مراحلها ، لمدة أسبوعين والانتقال إلى التعليم عن بُعد، ضمن مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعلن حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا بسبب إعصار "سالي" .

// يتبع //

13:56ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة السادسة والاربعون

15 سبتمبر 2020 م

- زلزال بقوة 4ر6 درجات قرب سواحل كامتشاتكا الروسية .

- ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 114 وفاة و54 إصابة .

- مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (اونسميل) لمدة عام واحد .

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يعلن حالة الطوارئ في ولاية أوريغون لتضررها من الحرائق والعواصف .

- استقالة جماعية لحكومة شينزو آبي باليابان ، تمهيدا لتولي يوشيهيدي سوجا الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم رئاسة الحكومة اليابانية .

- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصدر مرسوما رئاسيا يتضمن دعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الأول من نوفمبر.

16 سبتمبر 2020 م

- الهند تتجاوز 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا .

- مصرع 4 أشخاص في حادث تحطم مروحية عسكرية في الفلبين .

17 سبتمبر 2020 م

- ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في نيجيريا إلى 77 بسبب الأمطار الغزيرة .

المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

- الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف كيانين و45 شخصًا من مجموعة التهديد السيبراني الإيراني المرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين مقرهما لبنان وشخص واحد قالت إنه مرتبط بحزب الله الإرهابي.

18 سبتمبر 2020 م

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمنح وسام الاستحقاق برتبة قائد لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

- المملكة العربية السعودية تدعم الأمم المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة "كورونا" .

19 سبتمبر 2020 م

- تحطم طائرة شحن كينية على مدرج مطار "آدم عبدالله" الدولي بالعاصمة مقديشو.

- مقتل شخصين وإصابة 14 في إطلاق نار بولاية نيويورك الأمريكية .

سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية على إحدى القرى الحدودية بالمملكة نتج عنه إصابة خمسة مدنيين .

20 سبتمبر 2020 م

سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي .

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعلن ألاباما منطقة كارثة جراء إعصار سالي .

21 سبتمبر 2020 م

- زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل الفلبين .

- الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد لتورطهم في برنامج الأسلحة النووية الإيرانية .

- مقتل امرأة وإصابة 11 مدنياً بقصف حوثي استهدف الأحياء السكنية شرق مدينة تعز اليمنية.

// يتبع //

13:56ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة السابعة والاربعون

22 سبتمبر 2020 م

- سقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

- أعلنت السلطات البريطانية رفع مستوى خطر تھديد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من الدرجة الثالثة إلى الرابعة، بعد تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الاصابات والوفيات.

23 سبتمبر 2020 م

- وزراء التعليم العرب يعتمدون في ختام اجتماعهم الذي عقد اليوم (عن بُعد) برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ "وثيقة البرلمان العربي لتطوير التعليم فى العالم العربي .

- لقي 23 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر انفجار ناقلة بنزين في ولاية كوجي بوسط نيجيريا .

24 سبتمبر 2020 م

معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، يحذر مجلس الامن الدولي من أن الناقلة "صافر" وصلت لحالة حرجة والوضع يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر.

- الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على العديد من المسؤولين والكيانات الإيرانية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

25 سبتمبر 2020 م

- تحطم طائرة من طراز "ميغ- 21" تابعة للقوات الجوية الصربية غرب صربيا.

- مصرع 13 شخصا على الأقل في حادث غرق سفينة قبالة السواحل الليبية .

- ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر منطقة البحر الأحمر .

26 سبتمبر 2020 م

- لقي 22 شخصا مصرعهم جراء تحطم طائرة عسكرية طراز "انتونوف ان-16" بشرق أوكرانيا.

- قدّم الرئيس الملكف بتشكيل الحكومة اللبنانية مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

- وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديداً للسلام الدولي .

27 سبتمبر 2020 م

- روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا ، في منطقة نزاع ناغورنو - قرة باغ .

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

- الأردن والعراق توقعان عقد ربط شبكة الكهرباء وبيعها بين البلدين .

- أرامكو السعودية تُصدر أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم ، إلى اليابان .

- ارتفاع عدد قتلى هجوم إرهابي على موكب مسؤولين نيجيريين نصبته جماعة بوكوحرام الإرهابية في محافظة بورنو إلى 18 شخصًا.

- أذربيجان تعلن الأحكام العرفية إضافة إلى حظر التجول في باكو ومدن أخرى عدة بعد تصاعد العنف مجددا بين الانفصاليين في منطقة ناغورني قرة باغ والقوات الأذربيجانية.

-العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يصدر قراراً بحلّ البرلمان .

-المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يرحب بنتائج "اتفاق" تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين ،الذي أعلن عنه من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

// يتبع //

13:56ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثامنة والاربعون

28 سبتمبر 2020 م

- الأمم المتحدة تؤكد تدهور الوضع الإنساني في جنوب السودان بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

- المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية يعلن الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين .

-قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تنشر قوة متعددة الجنسيات في بيروت لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية بعد انفجارات المرفأ .

- الرئيس التوغولي فور نياسينغبي يقرر، تعيين فيكتوار توميغا داغبي بمنصب رئيسة للحكومة، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى المنصب في جمهورية التوغو.

29 سبتمبر 2020 م

- الديوان الأميري بدولة الكويت يعلن وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

- مجلس الوزراء الكويتي ينادي بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت .

30 سبتمبر 2020 م

- صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة أميرًا لدولة الكويت.

- مصرع 3 من رجال الامن العراقيين بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة وادي الثرثار.

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يوجه بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالمسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

- الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات على 17 شخصاً وكياناً في سوريا .

-المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد اطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة ( صعده ).

- زلزال بقوة 3ر6 درجات يضرب منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين .

أحداث شهر أكتوبر 2020 م

01 أكتوبر 2020 م

- زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب قبالة جزيرة تونغا في المحيط الهادئ .

- الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ وأنظمة متقدمة لكوريا الجنوبية بقيمة 158 مليون دولار .

02 أكتوبر 2020 م

- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد .

03 أكتوبر 2020 م

- روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا بتسجيل 9859 حاله اصابة بيوم واحد .

- الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكدون استقرار صحته بعد إصابته بكوفيد-19 وادخاله المستشفى .

- فرنسا تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا بإعلان عن 16 الف و 972 حاله بيوم واحد .

التوقيع على اتفاق جوبا للسلام في السودان وسط حضور دولي وإقليمي كبير .

// يتبع //

13:57ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة التاسعة والاربعون

04 أكتوبر 2020 م

- أذربيجان تعلن مقتل 24 مدنياً وجرح 111 آخرين، بالقرب من خطوط القتال .

- صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية يطلق حملة ترشح العاصمة السعودية "الرياض 2030" لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21 ، بعد أن قدم سموه ملف الاستضافة رسميًّا للمجلس الأولمبي الآسيوي.

05 أكتوبر 2020 م

- سقوط صاروخَيْ كاتيوشا وسط بغداد .

- نجا حاكم إقليم لغمان الأفغاني، رحمة الله يرمل، من انفجار استهدف موكبه بوسط الإقليم.

- السلطات المالية تفرج عن 100 مسلح مقابل الإفراج عن زعيم معارضة سابق وناشطة فرنسية تحتجزهما الجماعات المسلحة.

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يغادر مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني عائداً إلى البيت الأبيض بعد تلقي العلاج من فيروس كورونا.

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوقع أمراً تنفيذيًا لمعالجة التأثير السلبي للإغلاق المطول بسبب كورونا على الصحة العقلية والسلوكية .

06 أكتوبر 2020 م

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

- مصرع عشرة عناصر من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية بالقرب من بلدة باريري في منطقة شابيلي السفلى جنوب الصومال.

7 أكتوبر 2020 م

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.

08 أكتوبر 2020 م

مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع ، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد في جلسة خاصة.

- سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، يؤدي ، أمام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، اليمين الدستورية ولياً للعهد ، وذلك بقصر السيف .

- مصرع 25 مدنيًا في بوركينا فاسو ، إثر هجوم مسلح بالقرب من مدينة بيسيلا .

- فرضت الولايات المتحدة الامريكية، عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني استهدفت 18 مصرفاً.

09 أكتوبر 2020 م

- وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعلن عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ عقب محادثات استمرت 10 ساعات بينهما في العاصمة موسكو.

-المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ( مفخخة ) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

10 أكتوبر 2020 م

- الهند تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و 926 حالة وفاة .

- صندوق النقد الدولي يعلن أن قارة أفريقيا تحتاج إلى 1.2 ترليون دولار للتغلب على أزمة كورونا .

- أعادت عدة مدن ألمانية من بينها برلين فرض حظر التجول وسط ارتفاع مقلق لعدد الإصابات بوباء كوفيد-19.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران .

// يتبع //

13:57ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الخمسون

12 أكتوبر 2020 م

- الرئيس الحالي لطاجيكستان إمام علي رحمان يفوز بالانتخابات الرئاسية لفترة خامسة.

- الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة، تؤدي، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن عن تدشين نظام إغلاق من ثلاثة مراحل لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إنجلترا.

- مصرع أكثر من 18 شخصا وإجلاء نحو 46 ألفا بسبب الفيضانات في فيتنام .

- منظمة الصحة العالمية تحذر من اللجوء لاستراتيجية "مناعة القطيع" ضد كورونا وتصفه بانه "غير أخلاقي" .

13 أكتوبر 2020 م

- أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن لاعب المنتخب وقائده كريستيانو رونالدو مصاب بفيروس كورونا المستجد.

- البرلمان التونسي يعلن ، عن إصابة 18 نائبًا بفيروس كورونا من مختلف الكتل النيابية.

- قتل 11 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قائد ميداني بارز، وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في الجبهات الغربية والشرقية في محافظة تعز اليمنية .

- أعلن البنك الدولي أنّ مجلس إدارته وافق على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد-19 بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة.

14 أكتوبر 2020 م

- فلسطين تسجل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

- فرنسا تعلن فرض حظر التجول ليلاً في عددٍ من المدن الكبرى بينها باريس، بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية.

15 أكتوبر 2020 م

- الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف، يعلن، استقالته من منصبه، مؤكدا أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه.

- أعلن الجيش الصومالي ، مقتل 13 جنديًا في هجوم نفذته حركة الشباب الإرهابية في غابة ومزارع قريبة من منطقة أفجوي شمال غرب العاصمة مقديشو.

- جنوب أفريقيا تسجل نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 123 وفاة.

- السلطات البريطانية تفرض قيود تباعد اجتماعي من الدرجة الثانية في العاصمة لندن .

- قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعلن عن وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيراً سعودياً إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض .

-النائب عادل العسومي -من مملكة البحرين- يتولى رئاسة البرلمان العربي خلفاً للدكتور مشعل بن فهم السلمي .

- فرنسا تسجّل رقماً قياسياً جديداً في الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 30 ألفاً .

- أعلنت الحكومة السودانية فرض حالة الطواري في ولاية كسلا شرق البلاد، لمدة ثلاثة أيام، بعد الأحداث الدامية التي وقعت فيها، وراح ضحيتها ثمانية أشخاص، بينهم عنصر أمني.

16 أكتوبر 2020 م

- ارتفاع ضحايا هجوم استهدف موكب لشركة نفط في باكستان إلى 15 قتيلاً بينهم 8 جنود من رجال القوات شبه العسكرية، وسبعة من الحرس الخاص التابع للشركة.

وقوع عملية طعن ارهابية بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي.

- أعلنت السلطات البوركينية مقتل نحو 20 شخصا على يد جماعات إرهابية في هجمات استهدفت ثلاث قرى بإقليم سينو شمال البلاد.

// يتبع //

13:57ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الواحدة و الخمسون

17 أكتوبر 2020 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 4ر5 درجات على مقياس ريختر إقليم أوكسيدينتال ميندورو جنوب غرب العاصمة الفلبينية مانيلا .

- أوكرانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا ، و109 حاله وفاة بيوم واحد .

14922 إصابة جديدة بكورونا في روسيا و279 وفاة.

- فرنسا تسجل رقماً قياسياً جديداً في الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 32 ألفاً .

18 أكتوبر 2020 م

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخ بالستي من محافظة (صنعاء) وسقوطه داخل محافظة (صعدة) .

- تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق من تفكيك شبكة إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" مكونة من 11 عنصرا في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

- ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان .

19 أكتوبر 2020 م

- أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً قوياً بشدة 7.5 درجات ضرب جنوب جزر ألوتيان في ألاسكا، مما أدى إلى إطلاق تحذير من تسونامي في المنطقة.

- اقتحم متظاهرون بمحافظة "إيدو" جنوب نيجيريا سجنا في المنطقة وأطلقوا سراح عشرات السجناء.

20 أكتوبر 2020 م

- الحكومة اليمنية تبعث رسالة إلى مجلس الأمن حول تهريب النظام الإيراني أحد عناصره إلى اليمن وتنصيبه سفيراً لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

- فرض حظر التجوال في مدينة لاغوس النيجيرية وغلق مدارس بعد تحول احتجاجات إلى أعمال عنف .

21 أكتوبر 2020 م

- إسبانيا تتخطى مليون إصابة بكوفيد-19.

22 أكتوبر 2020 م

- الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يرحبان بالتوافقات والتفاهمات العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا خلال مباحثات جنيف، عادين ذلك خطوة أخرى في مسار تحقيق السلام في ليبيا.

- بدأت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أعمالها ، بتوقيع 3 اتفاقيات إستراتيجية مع شركات IBM، وعلي بابا، وهواوي.

- الرئيس اللبناني ميشال عون يكلف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة بعد حصوله على 65 صوتًا.

- فرنسا تعلن زيادة قياسية في إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفاً .

23 أكتوبر 2020م

-المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

- وزارة الخارجية تعبر عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.

-الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن، رسمياً إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

// يتبع //

13:57ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثانية و الخمسون

24 أكتوبر 2020 م

- إصابة الرئيس البولندي اندريه دودا بفيروس كورونا.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

- سقوط شظايا على المدنيين و الأعيان المدنية بسراة عبيدة بالمملكة العربية السعودية ، جراء اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية وإصابة أحد المدنيين .

25 أكتوبر 2020 م

- زلزال بقوة 9ر5 درجات يضرب غرب إندونيسيا .

-المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .

-فرنسا تسجل رقماً قياسياً في إصابات فيروس كورونا تجاوزت الـ 50 ألفاً .

26 أكتوبر 2020 م

-المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة .

27 أكتوبر 2020 م

- صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليهم السلام، وتُدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه.

- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، تسلم معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال (B20).

-المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

- ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة بيشاور في باكستان إلى 8 قتلى و120 جريحًا .

28 أكتوبر 2020 م

- عادل عبد الرحمن العسومي من مملكة البحرين يفوز برئاسة البرلمان العربي بالتزكية لمدة عامين.جاء ذلك في جلسة البرلمان العربي الإجرائية التي جرت في مقر جامعة الدول العربية.

- زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق بيرو .

-المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير عدد (6) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

- فرنسا تعلن إعادة فرض الحظر العام في محاولة لكبح تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

- الولايات المتحدة الامريكية تسجل 72,183 إصابة جديدة و901 حالة وفاة بفيروس كورونا .

// يتبع //

13:57ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الثالثة و الخمسون

29 أكتوبر 2020م

- وزارة الخارجية تعرب ، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنسية نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مرتبطة بصناعة البتروكيماويات الإيرانية، وشملت أفراداً وكيانات يتواجد بعضها في الصين.

30 أكتوبر 2020 م

- استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد احتجاجاً على استمرار عملية الاحتجاز التعسفي بحق المواطنة نازنين رادكليف التي تحمل جنسية مزدوجة من البلدين.

- ضرب زلزال بلغت قوة 6,6 درجات على مقياس ريخيتر المنطقة الواقعة قبالة جزيرة ساموس اليونانية في بحر إيجة .

- المملكة العربية السعودية تعرب في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا .

- ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر أزمير التركية ، نتج عنه مقتل وإصابة العشرات .

- فرنسا تسجل أكثر من 49 ألف إصابة بفيروس كورونا و256 حالة وفاة .

- مصر تسجل 11 وفاة بفيروس كورونا وإصابة 176 حالة جديدة .

31 أكتوبر 2020م

- فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يفتتح بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الذي يزور مصر، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ جامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ، وعدد من المشروعات القومية.

- العراق ومصر يوقعان على 15 مذكرة تفاهم في إطار اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة .

- بريطانيا تعلن إغلاق عام لمدة أربعة أسابيع ، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

- بدء عمليات التصويت في استفتاء الدستور الجزائري الجديد .

أحداث شهر نوفمبر 2020 م

01 نوفمبر 2020 م

- زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق إندونيسيا .

- الجزائريون يبدأون التصويت على استفتاء تعديل الدستور ، وذلك للفصل في تعديلات دستورية جديدة اقترحها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون .

- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، تسلم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، البيان الختامي لمجموعة تواصل الفكر (T20).

- ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 62 قتيلاً و 896 مصابا.

- إصابات فيروس كورونا في إيطاليا تتخطى 700 ألف حالة ، في واحدة من أشد دول العالم تضرراً من هذه الجائحة.

// يتبع //

13:57ت م

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عام / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2020 / الإضافة الرابعة و الخمسون

02 نوفمبر 2020 م

-تسجيل 12097 اصابة بفيروس كورونا بألمانيا .

-زلزال بقوة 5 درجات يضرب الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية .

- روسيا تسجل 18257 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 238 حاله وفاة .

- إيطاليا تفرض حظر التجوال ليلًا لاحتواء تفشي فيروس كورونا .

- لقي 21 شخصاً مصرعهم في اشتباك بين مجموعتين عرقيتين بإقليم شمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- الولايات المتحدة تسجل 77,398 إصابة مؤكدة و 451 حالة وفاة بفيروس كورونا .

- ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فيينا إلى قتيلين بعد وفاة امرأة متأثرة بجروحها .

03 نوفمبر 2020 م

- فاز رئيس الكوت ديفوار الحسن واتارا بولاية رئاسية ثالثة بحصوله على 94,27% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التي قاطعتها المعارضة .

- القوات الصومالية تقضي على 11 عنصراً من حركة "الشباب" الإرهابية .

- فرنسا تسجل 36330 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و 430 حالة وفاة .

04 نوفمبر 2020 م

- الهند تسجل 46254 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين .

- سقوط نحو 30 قتيلا وجريحا جراء عمليات قصف صاروخي مكثف لقوات النظام في إدلب

- سقوط نحو 30 قتيلا وجريحا ضمنهم أطفال جراء عمليات القصف الصاروخي المكثف الذي تشنه قوات النظام السوري على مناطق متفرقة من محافظة إدلب.

- المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يحصل على 248 صوتا مقابل 214 صوتاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية .

- أعلنت الحكومة الإيطالية مجموعة جديدة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك حظر تجول عام, وقواعد أكثر صرامة للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة .

- الولايات المتحدة تسجل 88,427 إصابة مؤكدة و 1,095 وفاة بفيروس كورونا المستجد .

05 نوفمبر 2020 م

-المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من المملكة.

-أعلنت وزارة الرياضة, استضافة المملكة العربية السعودية لسباق "فورمولا 1 السعودية" للسيارات بجدة في نوفمبر 2021م، في إطار شراكة تمتد 15 سنة مقبلة مع الفورمولا 1.

- الولايات المتحدة تسجّل 106,537 إصابة مؤكدة و 1,141 حالة وفاة بفيروس كورونا .

- البرلمان الإثيوبي، يقر ، فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، في محافظة تيغراي شمالي البلاد، وذلك إثر إعلانها من قب