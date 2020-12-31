شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس والان مع التفاصيل

الخميس 31 ديسمبر 2020

ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، في شركات الصرافة والبنوك.



وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه المصري بشكل طفيف حسب العرض والطلب، وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد المصرية.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، اليوم الخميس، ارتفعت أسعار الدولار، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، مقابل الجنيه، فيما استقر الدرهم الإماراتي.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى 4.180 جنيه للشراء و 4.207 جنيه للبيع، مقابل 4.174 جنيه للشراء و 4.201 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنوك، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفق "العين الإخبارية" في 24 بنكا.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 4 بنوك هي عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند 4.24 جنيه.

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

على موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وزاد متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه على موقع البنك المركزي إلى 19.25 جنيه للشراء و 19.38 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء و 19.35 جنيه للبيع.

وصعد متوسط سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه إلى 21.33 جنيه للشراء و 21.46 جنيه للبيع، مقابل 21.14 جنيه للشراء و 21.33 جنيه للبيع.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.270 جنيه للشراء و 4.298 جنيه للبيع.

وصعد سعر صرف الدينار الكويتي إلى 51.46 جنيه للشراء و 51.92 جنيه للبيع، مقابل 51.22 جنيه للشراء و 51.79 جنيه للبيع.

وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.

وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7% في الربع الثاني من 2020، عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.