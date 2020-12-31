شكرا لقرائتكم خبر عن 110 آلاف شاحنة ومركبة تعبر "منفذ الوديعة " والان نبدء بالتفاصيل

أنهى جمرك الوديعة خلال الفترة من 22 يوليو، وحتى 30 ديسمبر 2020م إجراءات أكثر من 63 ألف شاحنة على مستوى الواردات والصادرات وأكثر من 47 ألف مركبة "خاصة" قادمة ومغادرة من وإلى المملكة، إضافةً إلى إجراءات أكثر من 45 ألف معاملة جمركية شملت معاملات الصادرات، الواردات، إعادة التصدير والترانزيت.

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