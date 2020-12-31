شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مخالفات كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة الشرقية أمس 940 جولة رقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأسفرت عن رصد 10 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية في الدمام.

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