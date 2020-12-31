شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إلزام المحال التجارية بتركيب "منزلق" لذوي الإعاقة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

قالت بلدية وسط الدمام ،أنها بدأت إلزام جميع المحالّ والمراكز التجارية بتركيب " منزلق " لذوي الاحتياجات الخاصة تسهيلا لهم وتيسيرا لحركتهم .

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