2020-12-31

أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساء

متابعات الخليج 365 - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، على محافظة فيفا .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًا والفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، والشرقية.

