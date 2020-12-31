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شكرا لقرائتكم 11 خدمة يقدمها التطبيق الجديد لـ أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
11 خدمة يقدمها التطبيق الجديد لـ أبشر
متاح للتحميل على النظامين أبل وأندرويد
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت منصة أبشر إن هناك خدمات جديدة يتيحها التطبيق في نسخته التجريبية، موضحةً أنه متاح للتحميل على النظامين أبل وأندرويد.
وبحسب ما ذكرت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الخدمات هي كالتالي: (إبراز الهوية الرقمية، تجديد جواز السفر، تجديد رخصة القيادة، الوثائق المفقودة، تقدير، إدارة المواعيد، إدارة التفاوض، توصيل الوثائق، عقود الإيجار، إدارة طلبات القبول، إدارة تأشيرات الزيارة).
ويمكن تحميل تطبيق أبشر للأندرويد من هنا ولمستخدمي أبل من هنا.
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