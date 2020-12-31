فاوتشي: سنسيطر على كورونا بحلول خريف 2021

2020-12-31

متابعات الخليج 365 - متابعة

توقع كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الخميس، أن تعود بعض مظاهر الحياة الطبيعية للبلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في 2021.

وقال إنه يتوقع أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يعرف بمناعة القطيع من خلال اللقاحات تكفي لعودة “بعض مظاهر الحياة الطبيعية” بحلول خريف 2021، على الرغم من العقبات التي تواجه المراحل الأولى من طرح اللقاح.

وأشار فاوتشي خلال مناقشة عبر الإنترنت للجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي أعلن في بداية النقاش أن الولاية رصدت سلالة جديدة أسرع انتشارًا من فيروس كورونا وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا في البداية، وذلك بعد يوم من توثيق ظهور أول حالة أميركية معروفة بالسلالة الجديدة في كولورادو، إلى أنه “لم يفاجأ”، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف أنه من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد في 2021، لافتًا إلى أن “الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي”، حسبما نقلت رويترز.

وتابع فاوتشي: “يبدو أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر، ومع ذلك فإن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كوفيد-19 يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه السلالة مما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل تحمي من هذه السلالة بالذات”.



