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اقتصاد تركيا في مأزق والعجز الخارجي يقفز 153.5%
ارتفعت الواردات 15.9% مقارنة مع نوفمبر 2019
متابعات الخليج 365 - متابعة
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الخميس، أن العجز التجاري الخارجي للبلاد قفز 153.5% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.033 مليار دولار وفقًا لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 0.9%، وارتفعت الواردات 15.9% مقارنة مع نوفمبر 2019.
وفي الأحد عشر شهرًا الأولى من العام، زاد العجز التجاري 82.5% إلى 45.344 مليار دولار، بحسب العربية.
كما أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض 3.5% على أساس شهري في ديسمبر إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.
وبلغ المؤشر في وقت سابق من العام الجاري مستوى قياسيًا منخفضًا على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا.
وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر.
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