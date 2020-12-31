شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: لا رسوم عند فقدان «بطاقة الأحوال» للمرة الأولى.. الغرامة عند «الثانية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه في حال فقدان بطاقة الأحوال للمواطنين والمواطنات، فيتم تقديم بلاغ فقدان وحجز موعد «بدل فاقد». وأوضحت «الأحوال المدنية» أن بلاغ فقدان بطاقة الأحوال لا يمكن إلغاؤه، مؤكدة أنه لا توجد غرامة عند فقدان البطاقة للمرة الأولى، وإنما تطبق الغرامة عند فقدان البطاقة للمرة الثانية. وكشفت «الأحوال المدنية» أنه عند فقدان الهوية للمرة الرابعة فأكثر يتم تحديد الغرامة عند مراجعة المكتب.



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