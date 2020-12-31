نظام فارس 1442.. تسجيل حساب جديد وإجابات الأسئلة الشائعة حوله

نظام فارس الجديد 1442 الذي يعد أحد الأنظمة الحكومية الجديدة التي تتبع لوزارة التعليم السعودية، والذي تم إستحداثه من أجل منسوبي التعليم سواء الكارد التعليمي أو الإداري، ويوفر نظام فارس العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة التي يحتاجها جميع منسوبي وزارة التعليم.

في مقالنا هذا سنتعرف أكثر على نظام فارس الجديد وأهم الخدمات التي يقدمها فارس، والتي يمكنك التعرف على مزيد عن تفاصيل البرنامج وإجابات الأسئلة الشائعة المتعلقة به عبر موقع مقالاتي.

نظام فارس الجديد 1442

يعتبر نظام فارس الجديد أحد الأنظمة الإلكترونية التي استحدثتها وزارة التعليم السعودية لجميع الكوادر التعليمية في أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يمكن من خلالها تقديم جميع الخدمات الإلكترونية الذاتية للعاملين في الوزارة، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد عليهم ويسهل عليهم الوصول إلى متطلباتهم المختلفة الإدارية، حيث ان هذا النظام وفر على منسوبي التعليم الذهاب إلى الوزارة أو تقديم الطلبات الورقية من أجل الحصول على أي متطلب يختص بهم، فهذا النظام الجديد استحدث العديد من الخدمات من أهمها مايلي:

خدمة طلبات الإجازات.

خدمة إبلاغ فوري بعد إجازة.

خدمة طلبات البدلات.

خدمة طلب قطع إجازة.

خدمة الطلب لتمديد إجازة.

خدمة طلب تعديل مدة اجازة أو طلب إلغاء إجازة.

خدمة تقديم طلب تقاعد.

خدمة ادخال الدورات في نظام فارس.

خدمة التحويل من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية.

كشف الرواتب.

البيانات الأساسية للموظف.

بيان السجل التاريخي للموظف.

بيان خارج الدوام.

بيان الانتدابات.

الطلبات المعلقة.

هذه الخدمات يمكن للموظفين (المعلمين، والإداريين، والمستخدمين، والعاملين) الحصول عليها وأخذ الموافقات التي تلزم بشكل إلكتروني دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة، ويمكن تتبع المعاملة المطلوبة بكل سهولة حتى صدور القرار الرسمي.

آلية التسجيل في نظام فارس كمستخدم جديد

يجب على جميع منسوبي التعليم القيام بالتسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية إلكترونياً، حيث أتاحت وزارة التعليم خطوات بسيطة يجب القيام بها من أجل التسجيل في نظام فارس، وهذه الخطوات كالآتي:

الدخول إلى نظام فارس "من هنا".

اختر انشاء مستخدم جديد.

أدخل السجل المدني.

كتابة رقم الحساب البنكي الأيبان.

اكتب عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

أدخل رقم الجوال.

أدخل الرمز المرئي أمامك.

اضغط على تنفيذ.

سوف تصل كلمة السر المرسلة إلى البريد الإلكترونية ورمز إلى جوالك.

قم بالدخول إلى نظام فارس.

أدخل السجل المدني .

أدخل رمز التأكيد الذي وصل الهاتف.

اضغط على تنفيذ.

الان قم بتسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني المسجل والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور واستخدامها للدخول إلى النظام.

نظام فارس تسجيل دخول

تسجيل الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني يتطلب الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور، ومعلومات الدخول يتم الحصول عليها عن قيام المستخدم بالتسجيل في النظام تصل إلى البريد الإلكتروني، لهذا يجب الدخول إلى البريد الإلكتروني المسجل في النظام للحصول على تفاصيل الدخول، وبالتالي فإنه يمكنه إتباع مايلي من أجل تسجيل الدخول إلى نظام فارس بالخطوات التالية:

الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية "من هنا".

اضغط على الدخول للخدمة الذاتية.

أدخل إسم المستخدم (رقم السجل المدني).

أدخل كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق الظاهر أمامك.

اضغط على تسجيل الدخول.

بهذا يكون الفرد قد استطاع تسجيل الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية الخاص به بكل سهولة والتمتع بالخدمات المتواجدة على النظام .

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رابط نظام فارس الخدمة الذاتية

يعد نظام فارس من الأنظمة المميزة في المملكة العربية السعودية بالنسبة لمنسوبي التعليم، حيث أنه ساهم في تسهيل الحصول على الخدمات المختلفة التي يقدمها النظام، لهذا يمكن الإطلاع على تفاصيل النظام والخدمات التي يقدمها عبر الموقع الرسمي للنظام "من هنا".

هذه معلومات تفصيلية كاملة بخصوص نظام فارس الجديد 1442 الذي يتوفر عليه الكثير من الخدمات الإلكترونية والتي قمنا بإطلاعكم عليها، وبينا آلية التسجيل في النظام كمستخدم جديد وكيفية تسجيل الدخول للنظام.

المصادر:

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