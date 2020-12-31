خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قيادة السودان بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، عبر فيها عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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