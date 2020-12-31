القيادة تهنئ رئيسي كوبا وسلوفاكيا بذكرى يوم التحرير وإعلان الجمهورية

بعثت القيادة الرشيدة ببرقيتي تهنئة إلى رئيس كوبا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، وبرقية أخرى إلى رئيسة سلوفاكيا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية.

فقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس كوبا، عبر فيها عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى السيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكية، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيسة الجمهورية السلوفاكية، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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