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السفارة السعودية بالصين تغلق أبوابها 3 أيام.. وتستثني «الطوارئ»

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بمناسبة إجازة رأس السنة الميلادية الجديدة

أعلنت سفارة المملكة في الصين، أنها ستغلق أبوابها غدًا الجمعة، وذلك لمدة ثلاثة أيام، وطالبت بالاتصال بها في الحالات الطارئة.

وذكرت السفارة في بكين (عبر حسابها بموقع تويتر)، أنها ستغلق أبوابها يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021م، بمناسبة إجازة رأس السنة الميلادية الجديدة، وستفتح أبوابها اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 4 يناير 2021م.

وأشارت السفارة إلى أنه للحالات الطارئة يمكن التواصل مع السفارة على الرقم التالي (008615011007558).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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