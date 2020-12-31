السعودية اليوم / أمانة عسير: تسجيل ٤٠٠ متطوع ومتطوعة عبر تطبيق المساند البلدي



أبها 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

سجل تطبيق "المساند البلدي" التابع لأمانة منطقة عسير خلال اليومين الماضيين أكثر من ٤٠٠ متطوع ومتطوعة؛ للعمل التطوعي وتفعيل الطاقات الشبابية في بيئة نظامية.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن إطلاق التطبيق حظى بإقبال كبير خلال مدة وجيزة جدا، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والسعي إلى تعزيز دور المواطن في الرقابة والتطوع في متابعة الخدمات البلدية، وتقديم الخدمات التوعوية والرقابية والوقائية لمرتادي المنشآت التجارية والمرافق العامة والتجمعات السكانية، مبينا أن خطة العمل للمتطوعين تشمل جميع البلديات من خلال تنظيمها حملات تطوعية في الحدائق والأحياء السكنية بمشاركة مختلف فئات المجتمع.

يذكر أن تطبيق "المساند البلدي" الذي أطلقته أمانة عسير جاء بالشراكة مع عددٍ من الجهات، ويهدف إلى تنفيذ عدة برامج تطوعية وتحقيق بيئة آمنة خالية من الملوثات تتوافق مع معايير الشؤون البلدية في تعزيز الصحة والارتقاء بالمكان والإنسان، إلى جانب تنظيف الحدائق والمتنزهات، وزراعة الأشجار عبر آلاف المتطوعين على تنفيذ المبادرات.

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12:46ت م

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