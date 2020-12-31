السعودية اليوم / "الإعلام وجائحة كورونا" مبادرة بجامعة الملك فيصل



الأحساء 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

أطلقت جامعة الملك فيصل اليوم، مبادرة علمية للباحثين والأكاديميين للمشاركة في عدد المجلة العلمية بالجامعة الذي يتناول عنوان "الإعلام وجائحة

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن ما تحقق من منجزات لهذا الوطن العزيز في ظل قيادته الرشيدة – أيدها الله - على جميع الأصعدة جدير بأن يتم تناوله من المختصين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المشروعات البحثية، والمبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجامعة لمواجهة الجائحة.

من جهته أكد رئيس تحرير المجلة العلمية الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي، أن المبادرة البحثية تسهم في دفع عجلة البحث العلمي والمهني وتضيف تنوعًا موضوعيًّا وحضورًا معرفيًّا للمجلة وتجسد نبض الواقع وتوثيقه علميًّا وبحثيًّا، منوهاً بأنه يمكن الاطلاع على شروط تقديم المشاركات البحثية من خلال موقع المجلة العلمية الإلكتروني.

// انتهى //

12:44ت م

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الأحساء 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأطلقت جامعة الملك فيصل اليوم، مبادرة علمية للباحثين والأكاديميين للمشاركة في عدد المجلة العلمية بالجامعة الذي يتناول عنوان "الإعلام وجائحة كورونا ... الدور والأداء".وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن ما تحقق من منجزات لهذا الوطن العزيز في ظل قيادته الرشيدة – أيدها الله - على جميع الأصعدة جدير بأن يتم تناوله من المختصين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المشروعات البحثية، والمبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجامعة لمواجهة الجائحة.من جهته أكد رئيس تحرير المجلة العلمية الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي، أن المبادرة البحثية تسهم في دفع عجلة البحث العلمي والمهني وتضيف تنوعًا موضوعيًّا وحضورًا معرفيًّا للمجلة وتجسد نبض الواقع وتوثيقه علميًّا وبحثيًّا، منوهاً بأنه يمكن الاطلاع على شروط تقديم المشاركات البحثية من خلال موقع المجلة العلمية الإلكتروني.// انتهى //12:44ت م0049

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.