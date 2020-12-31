السعودية اليوم / روسيا تسجل 27747 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 593 حالة وفاة و27747 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 57019 وفاة و3159297 إصابة.

// انتهى //

12:31ت م

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موسكو 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 593 حالة وفاة و27747 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية .وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 57019 وفاة و3159297 إصابة.// انتهى //12:31ت م0044

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