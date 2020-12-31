

تونس 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس 2414 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 137216 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 4620 وفاةً.

// انتهى //

12:29ت م

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تونس 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 50 وفاةً خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 137216 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 4620 وفاةً.// انتهى //12:29ت م0043

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تشهد رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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