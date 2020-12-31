السعودية اليوم/ سمو أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البِرّ الخيرية



سكاكا 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه في الإمارة اليوم رئيسَ مجلس إدارة جمعية البِرّ الخيرية بالمنطقة الدكتور وصفي بن عبدالله الدندني، وعددًا من الأعضاء بمناسبة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

واستمع سموه لعرض من رئيس مجلس الإدارة عن خطة الجمعية للعام الجديدة التي روعي فيها تحسين مستوى الإيرادات والتركيز على استثمارات الجمعية لتفي بالتزاماتها تُجاه المستفيدين منها، وتقديم برامجَ ومبادراتٍ نوعية، منوهًا بدعم سموه للجمعية وبرامجها.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن الجمعيات عبر التخطيط الفاعل ونوعية المشروعات والمبادرات المجتمعية والأهلية تسهم في تأهيل الأسر المستفيدة ونقلها من الرعوية إلى التمكين والاعتماد الذاتي .

// انتهى //

12:21ت م

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