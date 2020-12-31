السعودية اليوم / الهند تسجل 21822 اصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 299 وفاة و 21822 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 148738 فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 10266674.

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12:20ت م

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نيودلهي 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 299 وفاة و 21822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 148738 فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 10266674.// انتهى //12:20ت م0039

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