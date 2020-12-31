السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يوجه بتهيئة المرافق العامة والمتنزهات لاستقبال الزوار بالمنطقة



الدمام 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، جميع الجهات الحكومية في المنطقة بالعمل على تهيئة المرافق العامة والمتنزهات والواجهات البحرية في المنطقة؛ لاستقبال الزوار والسائحين، والحرص على إقامة الفعاليات والبرامج التي تتناسب مع موسم الشتاء، وتعزز هوية المنطقة وتعرف بها وبمزاياها.

وأكد سموه، ضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية، ومتابعة تطبيقها، وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً على مخالفيها من الجهات والأفراد، وتكثيف جهود التوعية، سائلاً الله السلامة للجميع، وأن يعجل بإزاحة هذه الجائحة عن المملكة وعن سائر العالم.

// انتهى//

11:33ت م

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