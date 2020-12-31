السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يدشن منصة نظام "أمن"



أبها 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة منصة نظام "آمن "، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، ومدير فرع مركز المعلومات الوطني الرائد سعود بن يحيى الشهراني، ومدير شعبة الاتصالات وتقنية المعلومات بشرطة عسير الرائد فيصل بن محمد البارقي.

واطلع سموه على آلية عمل المنصة الهادفة إلى الإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وتيسير نقل المعلومة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تعد نواة للربط بين الإمارة وشرطة المنطقة إلكترونيًا من خلال تمكين المتخصصين بوكالة الشؤون الأمنية بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا وبشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري، وغيرها من الخدمات .

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10:49ت م

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