السعودية اليوم / أكثر من 21 ألف مستفيد من خدمات مجمع إرادة والصحة النفسية في نجران



نجران 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

قدم مجمع إرادة والصحة النفسية خدماته لـ 21726 مستفيداً، وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة نجران" أن إجمالي عدد المراجعين لقسم الطوارئ 6170 مراجعاً، فيما استقبلت العيادات الخارجية للمجمع 15556 مراجعاً، وإجراء 91 جلسة تنظيم إيقاع المخ، لافتةً إلى إجراء 530 فحصاً إشعاعياً، و 14628 فحصاً مخبرياً، وصرف 52886 وصفة طبية.

// انتهى //

10:28ت م

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