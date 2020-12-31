شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يدشن منصة نظام "أمن" والان نبدء بالتفاصيل
واطلع سموه على آلية عمل المنصة الهادفة إلى الإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وتيسير نقل المعلومة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تعد نواة للربط بين الإمارة وشرطة المنطقة إلكترونيًا من خلال تمكين المتخصصين بوكالة الشؤون الأمنية بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا وبشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري، وغيرها من الخدمات .
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